Potujete v sredo na Hrvaško? Čaka vas policijsko »presenečenje«, uporabili bodo vse razpoložljive sile, tudi drone

Z namenom povečanja varnosti v cestnem prometu in zmanjšanja posledic prometnih nesreč bo v sredo, 29. oktobra 2025, od 10. do 16. ure, po vsej Hrvaški izvedena preventivno-represivna akcija nadzora prometa, je sporočila tamkajšnja policijska uprava.

Uporabili bodo vse razpoložljive sile, tudi drone

V akciji bo sodelovalo največje možno število policistov, ki bodo uporabljali vse razpoložljive naprave in opremo, vključno z droni, ki jih bodo upravljali posebej usposobljeni policisti.

Od začetka leta je v prometnih nesrečah pri južnih sosedih umrlo 228 ljudi, kar je 24 več kot v enakem obdobju lani (povečanje za 11,8 odstotka).

Med operacijo bo policija posebno pozornost namenila kaznovanju prekoračitve hitrosti, vožnje pod vplivom alkohola ali drog, neuporabe varnostnih pasov in otroških sedežev ter nepravilne uporabe mobilnih telefonov. Nadzor bo namenjen tudi voznikom mopedov in motornih koles.

Droni bodo med drugim uporabljeni za odkrivanje kršitev, kot so neuporaba varnostnega pasu, nepravilna uporaba mobilnega telefona, vožnja skozi rdečo luč, nepravilno prehitevanje in neupoštevanje prometnih znakov.