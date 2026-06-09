Požar na avtocesti v Srbiji! Po trčenju dveh tovornjakov odjeknile eksplozije, udeleženo naj bi bilo slovensko vozilo (FOTO, VIDEO)

Danes okoli 15. ure se je na avtocesti med Šimanovci in Pećinci v smeri proti Beogradu v Srbiji zgodila prometna nesreča, v kateri sta trčili dve tovorni vozili, eno naj bi bilo po neuradnih informacijah v lasti prevoznika iz Bele krajine. Po trčenju je na enem od tovornjakov izbruhnil močan požar, ogenj pa se je hitro razširil tudi na travo ob cestišču. Nad krajem incidenta se je dvignil gost črn dim.

Danes okoli 15. ure se je na avtocesti med Šimanovci in Pećinci v smeri proti Beogradu zgodila prometna nesreća, v kateri sta trčili dve tovorni vozili. Po trčenju je na enem od tovornjakov izbruhnil močan požar, ogenj pa se je hitro razširil tudi na travo ob cestišču. Nad tem delom avtoceste se je dvignil gost črn dim. FOTO: Bralec Zajem Zaslona

Po pričevanju očividcev so med požarom odjeknile močne eksplozije, ki so prestrašile voznike v bližini. Eden od tovornjakov je v ognju popolnoma zgorel, k sreči pa so voznika pravočasno rešili iz vozil in nista v smrtni nevarnosti. Zaradi intervencije gasilskih in reševalnih ekip so promet začasno popolnoma ustavili. Pristojne službe zdaj ugotavljajo okoliščine nesreče, promet pa se bo normaliziral po zaključku ogleda in odstranitvi uničenih vozil z vozišča.