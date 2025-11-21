Požar pri Sečovljah: gori petzvezdični hotel Mulino, dviga se črn gost dim nad pokrajino (FOTO)

Na družbenem omrežju je dopisnica Eugenija Carl iz TV Slovenija objavila fotografijo in zapisala: »Izgleda, da gori igralnica Casinò Mulino ob mejnem prehodu Sečovlje. Gasilci na poti.«

Na posnetku se iz območja igralnice Mulino se dviguje gost, temen dim, ki se vije daleč naokoli.

(Oglejte si fotografijo):

Kot poročajo tudi Primorske novice, je požar pri Sečovljah izbruhnil malo pred deveto uro. Gasilci so že na kraju dogodka, pripoveduje očividec iz bližine. Čeprav se je požar za kratek čas umiril, se je zdaj znova razplamtel, še dodaja.

Casinò Mulino, ki stoji tik ob mejnem prehodu Sečovlje - Plovanija, je sicer butična igralnica in petzvezdični hotel s približno 70 sobami. Poleg igralniškega dela z namiznimi igrami in igralnimi avtomati ponuja tudi wellness center, notranji in zunanji bazen ter vrhunsko kulinariko.