Požar v diskoteki v Nemčiji, 750 ljudi bežalo iz ognjenih zubljev (VIDEO)

Danes ponoči se je v nemškem mestu Kehl odvila prava drama. V priljubljeni diskoteki »Kiss-Club« je izbruhnil obsežen požar. V času izbruha je bil klub še odprt, a se je na srečo vseh 750 obiskovalcev uspelo pravočasno evakuirati.

Požar so pristojne službe zaznale okoli 3.45 zjutraj, ko so ognjeni zublji zajeli streho objekta. Ob prihodu prvih gasilskih enot je bil nočni klub že popolnoma v plamenih, je pojasnil vodja intervencije David Oster. Kljub dramatičnim razmeram so vsi žurerji uspeli sami zapustiti objekt. Po podatkih policije so tri osebe potrebovale zdravniško pomoč zaradi vdihavanja dima.

Gasilci iz Kehla in okoliških krajev so se z ognjem borili več ur, gašenje pa je trajalo vse do jutra. Policija iz Kehla in bližnjega Offenburga je medtem zavarovala območje, v pripravljenosti pa so bile tudi ekipe nujne medicinske pomoči. Vzrok požara za zdaj še ni znan. Preiskovalci bodo lahko v objekt vstopili šele po popolni pogasitvi, medtem pa že zbirajo izjave prič, da bi razjasnili okoliščine dogodka.