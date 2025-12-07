Prava grozljivka! Moškega z motorja sklatila 7-metrska kača in ga ubila, žena v grozi tekla po pomoč

57-letnega kmeta je na plantaži v Indoneziji do smrti zadavila 7-metrska kača. Z ženo sta se 29. novembra z motorjem vračala z nasada popra v regiji East Luwu, ko je iz visoke trave nenadoma planila ogromna kača in se z zobmi zagrizla v nogo nesrečneža. Motor je omahnil, par je padel po tleh, še preden pa se je moški uspel pobrati, je piton zlezel čezenj in se z močnim telesom ovil okoli njegovega trupa. Žena je v šoku opazovala moževo nemočno borbo za zrak, skušala je kačo vleči stran, nato pa v paniki stekla do najbližje hiše po pomoč.

Ko so vaščani pritekli na pomoč, je bil moški žal že mrtev, piton pa je bil še vedno tesno ovit okoli njegovega telesa. Po poročanju policije so se domačini zaman trudili kačo odmotati, zato so jo morali razrezati na kose, da so moškega sploh lahko osvobodili. »Žrtev se je z ženo vračala domov z nasada popra, na poti jo je napadla kača. Oba sta padla in ju je celo zadel motor. Kača se je takoj ovila okoli njegovega telesa, njegova žena pa je v paniki stekla po pomoč,« je povedal brigadir Andi Muhammad Taufik z lokalne policije. Moškega so nato prepeljali v pogrebni zavod, a je po navedbah policije umrl že na kraju napada.

Fotografija je simbolična. FOTO: Mark Kostich Getty Images/istockphoto

Gre za mrežastega pitona, eno največjih kač na svetu, ki je razširjena v jugovzhodni Aziji. Živi v gozdovih, močvirjih, kanalih in celo v mestih, zato do srečanj z ljudmi ne prihaja redko. Njihov plen so različne živali – od podgan, ptic in drugih kač do mačk, psov, v redkih primerih pa tudi ljudje. Indonezija, ogromno otočje, kjer se vse več podeželskih površin spreminja v kmetijska zemljišča, je tudi sicer dom nekaterih največjih vrst pitonov na svetu. Zaradi poseganja človeka v njihova naravna okolja so bližnji stiki med ljudmi in temi mogočnimi plazilci vse pogostejši, napadov pa je v zadnjih letih več.