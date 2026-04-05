Pravi čudež! Deklica (13) izginila leta 1994, zdaj so jo našli živo (VIDEO)

O neverjetnem razpletu izginotja poročajo iz ZDA. Deklico iz Arizone, ki je izginila pred 32 leti, ko je bila stara 13 let, so našli živo. Christina Marie Plante je pred 32 leti izginila iz Star Valleyja, majhne skupnosti na severovzhodu Phoenixa, potem ko so jo nazadnje videli, ko je šla v hlev k svojemu konju, je navedel Mirror.

Na plakatu o pogrešani osebi, objavljenem lani, je bilo zapisano:

»Christino Plante so nazadnje videli 15. 05. 1994 okrog 12.30. Ob izginotju je bila stara 13 let, zdaj bi jih imela 44. Ima modre oči in naravno temnomodre lase, razen če niso pobarvani. Primer je skozi vsa ta leta ostal odprt in aktiven, preiskovalci pa so občasno znova pregledovali dokaze in iskali nove informacije,«. Christina je bila vnesena v nacionalne baze podatkov o pogrešanih otrocih. Letak je bil razdeljen po vsej ZDA, vendar so jo šele pred kratkim, zahvaljujoč novi tehnologiji, našli.

»Ustanovitev enote za nerešene primere pri šerifovem uradu okrožja Gila je pomenila na novo potrjeno zavezanost nerešenim preiskavam. Z izkoriščanjem napredka v tehnologiji, sodobnih preiskovalnih tehnik in podrobnega pregleda primerov so detektivi razvili nove sledi, ki so nazadnje privedle do odkritja,« je sporočil šerifov urad.

Po 32 letih je bila Christina Marie Plante najdena živa. Preiskovalci so potrdili njeno identiteto. Dodatnih podrobnosti še niso objavili iz spoštovanja do njene zasebnosti.

