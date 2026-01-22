Pravi kriminal! Posnetek iz prestolnice šokiral, vsi se sprašujejo, kje je policija (VIDEO)

Na hrvaški Facebook strani Prometne zgode i nezgode je bil objavljen posnetek dveh vozil, ki sta z veliko hitrostjo v Zagrebu zapeljali skozi rdečo luč na semaforju.

Posnetek je sprožil številne komentarje, med katerimi lahko preberemo: »Dokler se za takšne primere ne bo trajno odvzemalo vozniškega dovoljenja, zaseglo vozila in izrekalo globe, od katerih ti bo slabo, bo to ostalo nekaj povsem običajnega«, »Če bi še malo počakal, bi dočakali zeleno«, »Kdo jim bo odvzel vozniško, ko pa jih nikjer ni« ...

V Sloveniji je sicer za vožnjo skozi rdečo luč predvidena denarna kazen v višini 300 evrov in 5 kazenskih točk. Če voznik povzroči prometno nesrečo zaradi vožnje skozi rdečo luč, se lahko kazen poveča, voznik pa je lahko tudi kazensko odgovoren.