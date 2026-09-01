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FLORIDA

Pred brutalnim napadom je žival Daniela gledala v oči

Američana Dava Daniela hudo ogrizel morski pes.
Dave se še nekaj časa ne misli vrniti v vodo. FOTO: Gofundme
Dave se še nekaj časa ne misli vrniti v vodo. FOTO: Gofundme
A. B.
 1. 9. 2026 | 05:58
2:32
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Med ribarjenjem v plitvi vodi pri peščeni sipini v Key Westu v ameriški zvezni državi Florida je prejšnjo nedeljo 43-letnega Dava Daniela hudo ugriznil, kot verjame, 2,1 metra dolg bradavičasti morski pes. »Pogledal sem navzdol v vodo, in tam je bilo toliko krvi,« je povedal v pogovoru za NBC News. Morskega psa je prej sicer opazil v vodi in se mu je poskušal umakniti, a je v nekem trenutku iz oči v oči plaval naravnost proti njemu ter ga brutalno zagrabil za nogo.

Pogledal sem navzdol v vodo, in tam je bilo toliko krvi.

»Ni šans, da boš odšel s te plaže,« si je v tistih trenutkih govoril Daniel. »Sedel sem na plaži in krvavel ter se pomiril sam s seboj in si rekel: 'Če je tvoj čas, da greš, je tvoj čas, da greš,'« je dejal. K sreči je zagledal dva čolna z medicinskim osebjem, ki sta hitela, da bi mu pomagala. Zdelo se mu je, da so »kot angeli, ki prihajajo od nikoder«. Prepričan je, da bi zagotovo umrl na plaži, če ne bi prišla.

Napadel ga je 2,1 metra dolg bradavičasti morski pes. Simbolična fotografija. FOTO: Stephen Frink/getty Images
Napadel ga je 2,1 metra dolg bradavičasti morski pes. Simbolična fotografija. FOTO: Stephen Frink/getty Images

»Hvala bogu, da sta bila medicinsko usposobljena človeka, medicinske sestre in reševalci,« je dejal po poročanju New York Posta. Bližnja čolnarka in usposobljena medicinska sestra Courtney McMurrary je povedala, da je bila »ob pravem času na pravem mestu«. Daniel je bil tako vse do prihoda ameriške obalne straže v dobrih rokah. Takoj so ga odpeljali v bolnišnico v Miamiju ter ga operirali. Triinštiridesetletnik, ki sicer dela kot deratizator, je bil v sredo že odpuščen iz bolnišnice, a je dejal, da se »sploh ne more premikati«, saj ima nogo v škornju in je po operacijah povita.

Prek spletne strani gofundme zbira denar za plačilo bolnišničnih in drugih stroškov.

Čeprav naj bi njegovo okrevanje trajalo več mesecev, vključno s fizioterapijo, se po brutalnem napadu počuti »neverjetno ponižnega in hvaležnega, da sem spoznal, da v življenju šteje vsaka minuta«. Pravi, da se »eno minuto lahko sprehajate naokoli, uživate ob lepem vremenu in se zabavate s prijatelji, že naslednjo pa ste lahko mrtvi«. Zdaj prek spletne strani gofundme zbira denar za plačilo bolnišničnih in drugih stroškov, v vodo pa se ne misli kmalu vrniti. »Verjetno še dolgo ne,« je bil kratek.

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