Pred Filozofsko fakulteto našli truplo 25-letnice, policija še na terenu

Srbski mediji poročajo o tragičnem dogodku v Beogradu. Včeraj ob 22.40 so policijo obvestili o truplu pred Filozofsko fakulteto. Po prvih informacijah, ki so jih policisti prejeli od očividcev, se je pred tragedijo zgodil incident v petem nadstropju fakultete.

Skočila skozi okno

Načelnik policijske postaje Radenko Resanović je predstavil podrobnosti dosedanje preiskave, ki temelji na izjavah prič, ki so bile v tistem trenutku v bližini, navaja Nova.rs. »Po prvih ugotovitvah je v petem nadstropju Filozofske fakultete prišlo do vžiga pirotehničnih sredstev, nakar je, kot se domneva, najverjetneje študentka fakultete, skočila skozi okno«.

Pirotehnična sredstva, ki so povzročila požar, so pogasili zaposleni na fakulteti, a še vedno ostaja neznanka, na kakšen način so ta sredstva prišla v objekt in kdo jih je aktiviral.

Preiskava in ogled kraja sta v teku

O dogodku je bilo nemudoma obveščeno pristojno tožilstvo, ki je odredilo ogled kraja.

Policijske ekipe so še na terenu: »Naše ekipe so na kraju dogodka, v teku sta zavarovanje in dokumentiranje vseh sledi ter zbiranje izjav očividcev,« je poudaril Resanović. Več informacij o motivih in natančnih okoliščinah te tragedije bo tako znanih po zaključku uradnega ogleda kraja dogodka.