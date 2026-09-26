Pred ognjem rešili novorojenčka

Hud požar v trinadstropni stanovanjski stavbi v četrti San Vito v toskanskem mestu Lucca je v noči na petek zahteval dve življenji, 13 ljudi pa je ranjenih. Ogenj je v četrtek okoli 23.30 izbruhnil v pritličnem stanovanju med ulicama Via Bertini in Via Corsica. Gasilci so po gašenju v stanovanju našli trupli moškega, rojenega leta 1961, in ženske, rojene leta 1953. Po prvih ugotovitvah so žensko našli v dnevni sobi, moškega pa v spalnici; umrl naj bi zaradi vdihavanja dima in plinov.

Stanovalci višjih nadstropij so se pred dimom in ognjem umaknili na balkone.

Med 13 poškodovanimi so tudi štirje otroci. Najhuje je poškodovana približno 60-letna ženska, ki so jo v kritičnem stanju prepeljali v center za zdravljenje hudih opeklin v Pisi. Druge poškodovane so odpeljali v bolnišnice v Lucci, Versiliji in Pisi. Stanovalci višjih nadstropij so se pred dimom in ognjem umaknili na balkone, od koder so jih reševali gasilci. Med rešenimi je bil tudi novorojenček. Po prvih ugotovitvah gasilcev in policije bi lahko šlo za nesrečo, preiskava pa se še ni zaključila. Stavbo so razglasili za neprimerno za bivanje, občina pa je evakuiranim stanovalcem zagotovila začasno namestitev.