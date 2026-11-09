Pred smrtjo športnika Kristijana Josipa odkrili grozljive podrobnosti: policija razkrila, kaj naj bi storili zdravstveni delavci

Policija je razkrila nove podrobnosti o smrti 32-letnega Kristijana Josipa Periše, ki je 21. oktobra umrl v Psihiatrični kliniki Sveti Ivan v zagrebškem Jankomiru. Zaradi suma storitve uboja so kazensko ovadili štiri zaposlene v bolnišnici, stare 22, 28, 32 in 52 let. Po ugotovitvah policije je smrt nastopila po fizičnem obvladovanju pacienta, ki je delno privezan z jermeni ležal na bolnišnični postelji.

Do tragedije je prišlo 21. oktobra okoli 20. ure, ko se je Periša v stanju duševne stiske poskušal rešiti jermenov in vstati s postelje. Štirje medicinski tehniki so mu, kot sumi policija, to poskušali skupaj preprečiti z uporabo fizične sile. Policija ob tem navaja, da so osumljeni ravnali v nasprotju s pravili stroke in dolžnostjo ustrezne skrbnosti do pacienta.

»Medtem ko je oškodovani pacient ležal na postelji, delno privezan z jermeni in se v trenutku duševne stiske poskušal rešiti ter vstati, so mu osumljeni štirje zaposleni v ustanovi to skupaj preprečevali in ga fizično obvladovali. Z opisanim ravnanjem so oškodovancu prizadeli poškodbe, zaradi katerih je umrl,« navaja policija. Zoper vse štiri moške je bila podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja uboja (oz. naklepnega odvzema življenja pod posebej oteževalnimi okoliščinami), za katero je predvidena zaporna kazen najmanj desetih let.

Vsi štirje končali v Remetincu

Preiskovalni sodnik zagrebškega Županijskega sodišča Krešimir Devčić je v nedeljo pozno popoldne za vse štiri osumljene medicinske tehnike odredil enomesečni pripor. Odlok o priporu je bil sprejet zaradi nevarnosti vplivanja na priče in dokaze, možnosti ponovitve kaznivega dejanja ter izjemno težkih okoliščin samega dejanja. Po zaključenem naroku so vse štiri prepeljali v zapor Remetinec.

O smrti 32-letnika se je oglasila tudi direktorica Psihiatrične klinike Sveti Ivan, doc. prim. dr. sc. Majda Grah, ki je izrekla sožalje družini preminulega pacienta. Potrdila je, da je bolnišnica po seznanitvi z okoliščinami dogodka zahtevala pisna pojasnila in poročila za izvedbo notranjega nadzora ter o vsem obvestila policijo, ministrstvo za zdravje in druge pristojne organe.

Posebej je poudarila, da že poteka postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi za tri zaposlene. Iz njenega odgovora sicer izhaja, da postopek izredne odpovedi za zdaj ni bil sprožen proti enemu od četverice osumljenih. Direktorica je dodala še, da bolnišnica sodeluje s preiskovalci ter da zaradi poteka preiskave dodatnih podrobnosti ne more razkriti.

Kaj se je dogajalo pred smrtjo?

Kot je neuradno izvedel Jutarnji list, je Periša v kliniko prišel prostovoljno z reševalnim vozilom, potem ko je pomoč poklicala njegova družinska članica. Po neuradnih informacijah naj bi bil pacient med bivanjem v ustanovi agresiven do osebja. Ker je bil izjemno močne telesne konstitucije in fizično dobro pripravljen, so pri njegovem obvladovanju sodelovali štirje medicinski tehniki.

Kristian Josip Periš (32), ki je 21. oktobra 2026 umrl v zagrebški psihiatrični kliniki, je bil nekdanji hrvaški atletski reprezentant. Specializiral se je za met krogle in diska, Hrvaško pa je zastopal tudi na svetovnem prvenstvu za mlajše mladince. V mlajših kategorijah je osvajal naslove državnega prvaka, pozneje pa tudi medalje na članskih državnih prvenstvih. Njegov osebni rekord v metu diska je znašal 49,15 metra. Po končani tekmovalni karieri je diplomiral iz kineziologije in se posvetil trenerskemu delu, predvsem polaganju rok za športnike invalide. Hrvaški paraolimpijski odbor je ob njegovi smrti poudaril, da je s svojim znanjem in predanostjo pustil pomemben pečat v hrvaškem parašportu.

Eden od njih po informacijah omenjenega časnika trdi, da je medicinska sestra med posredovanjem pacientu dala zdravilo, nato pa je umrl. Ta navedba za zdaj ni uradno potrjena. Rezultati obdukcije, ki bodo ključni za ugotovitev točnega vzroka smrti, še niso znani. Za popolno razjasnitev okoliščin dogodka bi lahko bili odločilni posnetki nadzornih kamer ter izjave zaposlenih v bolnišnici in drugih morebitnih prič.