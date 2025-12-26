  • Delo d.o.o.
TUJA ČRNA KRONIKA

Pregled leta: Rekonstrukcija izginotja umorjene Danke pretresla, skok v smrt mlade Tijane zavit v tančico skrivnosti

Primeri iz tuje črne kronike, ki so najbolj odmevali.
M. U.
 26. 12. 2025 | 06:05
5:06
A+A-

Srhljivi dogodki na tujem so zaznamovali tudi leto, ki se izteka. Lahko rečemo, da je bilo leto 2025 krvavo in da so ljudje znova dokazali, da njihova krutost ne pozna meja. V nadaljevanju sledi nekaj najbolj odmevnih črnih zgodb, ki so odmevale v tujini in tudi pri nas. 

Rekonstrukcija izginotja umorjene Danke pretresla

Tako je v Italiji počilo v podjetju za ravnanje z odpadki, v provinci Caserta severno od Neaplja. Več ljudi vrglo v zrak, bilo je več smrtnih žrtev. 

Odmeval je tudi tragičen umor deklice Danke, ki je pretresel ves Balkan. Sodni izvedenci iz Beograda so tako dobili nalogo, da analizirajo in primerjajo dejstva, pridobljena na terenu med rekonstrukcijo izginotja in umora dveletne deklice Danke Ilić. Pri tem je šlo za ena najobsežnejših in najtežjih rekonstrukcij v zgodovini srbskega sodstva. »Priprava je trajala mesec dni, sodelovalo pa je na desetine ljudi, začenši s pričami, osumljenci, otrokovo materjo, izvedenci, tožilci in policijo,« se je tako izvedelo iz virov blizu tožilstva.

Čez lužo, v ZDA je vse pretresla grozljiva nesreča, ki se je zgodila na Floridi, povzročil pa jo je Gregory Zecca, pastorek slovitega televizijskega lovca na glave Duanea Chapmana. Zecca je namreč ustrelil in smrtno ranil svojega komaj 13-letnega sina Anthonyja.

Prava grozljivka pa se je letos zgodila na cesti v Romuniji. Umrla sta namreč dva mladeniča, potem ko sta med begom pred policijo izgubila nadzor nad vozilom in povzročila grozljivo nesrečo. Avto je trčil v kovinske cevi toplarne in se takoj vnel. Edvard (23), ki je vozil avto, in njegov prijatelj Narcis (24) sta ostala ukleščena v popolnoma zgorelem vozilu. Edvard je avtomobil, vreden več kot 30.000 evrov, kupil le dve uri pred nesrečo in je želel pokazati moč motorja in se je odločil, da bo prijatelja popeljal skozi stanovanjsko območje mesta. Tragična prometna nesreča je pretresla tudi Bosno in Hercegovino. Štirje člani turške družine, zakonca in dva otroka, so umrli v prometni nesreči blizu Konjica v severnem delu Hercegovine. Tragedija se zgodila, ko je osebno vozilo iz neznanih razlogov zapeljalo pod tovornjak.

Neverjeten dogodek pa je šokiral Američane. Tako so v ameriški zvezni državi Alabama policisti aretirali par, potem ko se je njun 4-letni sin po nesreči ustrelil. Preiskava je razkrila srhljivo stanje v njihovem domu. 

Policisti so med drugim odkrili približno 30 kač – nekaj živih in nekaj mrtvih. Mrtve kače so bile prekrite z ličinkami in shranjene v istih posodah kot žive kače. V prostoru so bile tudi škatle z mišmi, kače pa so bile shranjene v plastičnih posodah brez pokrovov in naložene na police. Poleg kač so našli tudi krokodila. Šokirala je tudi nesreča v kampu v Britanski Kolumbiji. Tam je namreč 26-letno mamo in njenega 5-mesečnega dojenčka zadelo padajoče drevesno deblo. Njuna družina je ob tregediji sporočila, da sta zdaj »varna v Jezusovem objemu«.

Skok v smrt mlade Tijane zavit v tančico skrivnosti

Medtem je Srbijo pretresla smrt mladeniča. V Čantavirskem jezeru je življenje izgubil devetnajstletn maturant. Njegovo telo v vodi opazili občani, ki so mu takoj priskočili na pomoč in poskušali z oživljanjem, a žal brez uspeha. Kljub hitri intervenciji in prihodu reševalcev za mladega fanta ni bilo rešitve.

Prav tako je mnoge v Srbiji pretresla smrt  Novosadčanke Tijana R.(19), ki se je med skokom s padalom odpela in umrla. Izjemno pretresljiv video, dolg dve minuti in 43 sekund, ki je ob tem zaokrožil po medijih dokazuje, da si dekle ni želelo vzeti življenja – kot so nekateri ugibali –, ampak da je dolgo klicala na pomoč, preden se je odpela, najverjetneje zaradi paničnega napada.

Veliko Britanijo pa je pretresel primer moškega, ki je bil  bsojen na devet let zapora zaradi posilstva 15-letnega dekleta. Gre za afganistanskega prosilca za azil Sadeqa Nikzada, ki je oktobra 2023 v Falkirku najstnici sledil v središče mesta in jo napadel. 29-letnik jo je prosil za telefonsko številko in ji dajal spolne pripombe. Nato jo je odpeljal na dvorišče in jo napadel. Kot so še poročali mediji je v zagovor dejal, da »ni razumel kulturnih razlik med Združenim kraljestvom in Afganistanom.«

Italjo je v začetku leta pretresla tragična helikopterska nesreča, ki je terjala tri življenja. Nihče od potnikov žal ni preživel, med žrtvami je tudi eden od dedičev znanega družinskega podjetja. Lorenzo Rovagnati (41), je za seboj pustil dva otroka in nosečo ženo.

