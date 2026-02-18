Preiskava zaradi spornih spolnih lutk pretresa modnega giganta, Slovenci ga dobro poznajo (VIDEO in FOTO)

Evropska unija je sprožila uradno preiskavo proti velikanu hitre mode Shein zaradi možnih kršitev digitalnih predpisov, vključno s prodajo spolnih lutk z otroškimi značilnostmi. Evropska komisija, izvršni organ EU, je sporočila, da bo preverila, katere mehanizme ima kitajsko podjetje vzpostavljene za preprečevanje prodaje nezakonitih izdelkov, »vključno z vsebinami, ki bi lahko predstavljale material, povezan s spolno zlorabo otrok«.

Poleg tega bo Komisija preiskala tudi tako imenovani »zasvojitveni dizajn« platforme Shein ter transparentnost sistema, s katerim se uporabnikom predlagajo izdelki in vsebine. Iz Sheina so sporočili: »Zaščita mladoletnikov in zmanjševanje tveganja škodljivih vsebin in vedenj sta v središču načina, kako razvijamo in upravljamo našo platformo.«

Prijava francoskim oblastem

Spomnimo, lani je bil Shein prijavljen oblastem v Francija zaradi prodaje »spolnih lutk z otroškim videzom« prek svoje spletne strani. Podjetje je takrat sporočilo, da je izdelke takoj odstranilo, prepovedalo prodajalce ter globalno ukinilo prodajo spolnih lutk »ne glede na njihov videz«. Prav tako so poudarili, da so sodelovali z domačimi in mednarodnimi organi pri preiskavah kupcev in prodajalcev spornih izdelkov. Komisija želi zdaj podrobno preveriti sisteme, ki jih Shein uporablja za omejevanje prodaje nezakonitega blaga. Po njihovih navedbah lahko to vključuje tudi orožje, vendar Komisija za zdaj ne navaja konkretnih izdelkov.

FOTO: Abdul Saboor Reuters

FOTO: Dimitar Dilkoff Afp

Komisija je Sheinu že prej poslala več zahtev za informacije, tiskovni predstavnik EK Thomas Regnier pa je za oddajo World Business Report organizacije BBC izjavil, da je bilo podjetje »zelo kooperativno«. Kljub temu Komisija poudarja, da lahko ob znakih sistemskega tveganja za uporabnike sproži formalni postopek. Regnier je izpostavil zaskrbljenost glede »zasvojitvene« narave Sheinove spletne strani in »gejmifikacije« platforme, vključno s programi nagrajevanja potrošnikov. Poudaril je, da Komisija načeloma ne nasprotuje programom nagrajevanja, vendar opozarja, da so algoritmi spletnih platform »pogosto netransparentni«. »Ne veste, kako so zasnovani, in nimate nadzora nad tem, kaj se vam prikazuje,« je dejal.

Transparentnost sistemov priporočil

Komisija bo analizirala tudi transparentnost tako imenovanih »sistemov priporočil«, ki na podlagi podatkov o uporabnikih usmerjajo določene izdelke k njim. Po Aktu o digitalnih storitvah (DSA) mora Shein pojasniti glavne parametre priporočil ter uporabnikom omogočiti »vsaj eno lahko dostopno možnost«, ki ne temelji na profiliranju njihovih podatkov.

FOTO: Dimitar Dilkoff Afp

FOTO: Sarah Meyssonnier Reuters

Začetek formalne preiskave pomeni, da lahko Komisija sprejme izvršilne ukrepe, vključno z globami do 6-odstotnega globalnega letnega prometa podjetja. Po zadnjih podatkih je Shein leta 2024 ustvaril prihodke v višini 38 milijard dolarjev. Tiskovni predstavnik Sheina je dodal, da so v zadnjih mesecih močno vlagali v usklajevanje z DSA, vključno z ocenami sistemskih tveganj, zaščito mlajših uporabnikov in izboljšavami varnosti platforme, poroča Jutranji list.