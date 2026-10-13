Preiskujejo primer spolnega nadlegovanja najstnice z robotom (FOTO)

Nemška policija je v ponedeljek sporočila, da preiskuje osebi, stari 16 in 19 let, zaradi domnevne uporabe robota za spolno nadlegovanje najstnice. Dogajanje naj bi snemala, prenašala na družbenih omrežjih in ga tudi komentirala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Žrtev, stara 16 let, je bila v soboto pozno zvečer s prijateljicama v mestu Köln, ko se ji je približal 1,2 metra visok robot. Naprava rdeče-zlate barve naj bi se je dotaknila po zadnjici in izvajala potisne gibe, je sporočila policija. Osumljenca, 16-letni domnevni lastnik robota in 19-letnik, naj bi dogajanje prenašala v živo na družbenih omrežjih in ga komentirala.

FOTO: Ministrstvo Za Notranje Zadeve Nemške Zvezne Dežele Severno Porenje - Vestfalija.

Videoposnetek, ki kroži na platformi TikTok, prikazuje rdeče-zlatega robota, ki ga spremljata dva moška, kako se pritiska k najstnici, ki kriči in se umakne. Policisti so osumljenca prijeli in v prtljažniku avtomobila našli robota, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Poleg robota so zasegli tudi telefona osumljencev, proti katerima zdaj poteka preiskava.