Prejeli grozljivo sporočilo in se podali v paničen boj s časom: »Pravkar sem pobil vso družino« (VIDEO)

V skupini igralcev spletnih iger, ki so igrali Perfect World, je bil tudi Menhaz. Ko so v skupinskem klepetu prejeli sporočilo: »Pravkar sem poklal vso svojo družino«, so mislili, da gre za neumno šalo trola.

Tudi besede, kot so brutalen, krut, hladen in brezčuten, niti približno ne morejo ponazoriti razsežnosti njegovega nasilja.

Ko pa je poslal fotografije ubite matere in babice, so spoznali, da so priča umorom v realnem času. Z urami se je to spremenilo v panično tekmo z odkrivanjem resnice … in v jalova prizadevanja, da bi preprečili še večjo katastrofo.

Brutalni pokol

Čeprav niso imeli pojma, kje živi in ali je Menhaz sploh njegovo pravo ime, so se zanašali na svoje hekerske veščine, da bi ga našli, še preden bi ubil sestro in očeta. Brutalni pokol, ki se je zgodil 27. julija 2019, je odprl vprašanje, kje se konča namišljeno in začne resnično življenje ter do katere mere se lahko nekdo skriva za anonimnostjo.

Menhaz Zaman iz Markhama v Ontariu je tisti usodni dan igral igro, ubijal družino in dremal. Prva žrtev je bila mati Momotoz (50). Uro pozneje je ubil še babico Firozo (70). Zaman je v klepetu v igri o umorih obvestil prijatelje v Minnesoti in objavil tudi slike krvavih trupel. Igralci so se takoj povezali, da bi poskušali rešiti ostale družinske člane. Eden od igralcev je v paniki poklical policijo v Torontu. Prek IP naslova iz komunikacije med Zamanom in njegovim prijateljem so prišli do naslova v Markhamu. Nato so poklicali policijo Yorka, ki je v hišo poslala policiste.

Prerezal jim je vrat, potem ko jih je onesvestil

Medtem je Zaman ubil še očeta Moniruza (59) in sestro Malese (21). V času umorov je bil star 23 let. Policija je v hiši našla morilca in žrtve. Način izvršitve je bil pri vseh enak. Obdukcije so pokazale, da jih je Zaman najprej udaril po glavi, nato pa jim, medtem ko so ležali na tleh, prerezal vrat. Zaman je policiji vse takoj priznal.

Njegove žrtve FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube

Ker je potek sojenja sovpadal s pandemijo, je sodbo poslušal prek videopovezave. Obsojen je bil na dosmrtni zapor, možnost za pogojni odpust pa bo dobil šele po prestani 40-letni kazni. Sodnica Michelle Fuerst ga je opisala kot globoko vznemirjujočo osebo. »Dogajanje v tej hiši je mogoče opisati kot pokol. Tudi besede, kot so brutalen, krut, hladen in brezčuten, niti približno ne morejo ponazoriti razsežnosti njegovega nasilja,« je dodala.

Zaman je priznal krivdo, njegovo pojasnilo pa je bilo neverjetno brezčutno. Družini je lagal, da še vedno študira za inženirja na univerzi York, v resnici pa je opustil študij in živel dvojno življenje. Nekaj semestrov je obiskoval študij elektrotehnike, a je leta 2015 padel na izpitu. Dneve je preživljal v bližnjem nakupovalnem središču in fitnesu, doma pa je igral videoigre.

»Ubil sem njih, da ne bi ubil sebe«

»To sem storil, ker nisem hotel, da bi moji starši občutili sramoto, da imajo sina, kakršen sem jaz. Odločil sem se, da ubijem njih namesto sebe, iz strahopetnosti, saj sem ateist in verjamem, da je to edino življenje, ki ga imamo. Zavedam se, da se morda sliši zmedeno, a kar je storjeno, je storjeno in kar je bilo načrtovano, je izpeljano,« je dejal. Zaman, ki pred brutalnimi umori ni imel kazenskega dosjeja, bo star 64 let, ko bo imel pravico vložiti zahtevo za pogojni odpust.