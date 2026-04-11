BRUTALNI POKO

Prejeli grozljivo sporočilo in se podali v paničen boj s časom: »Pravkar sem pobil vso družino« (VIDEO)

Prerezal jim je vrat, potem ko jih je onesvestil.
FOTO: Rafa Jodar/getty Images Getty Images
FOTO: Rafa Jodar/getty Images Getty Images
M. U.
 11. 4. 2026 | 10:39
 11. 4. 2026 | 10:47
V skupini igralcev spletnih iger, ki so igrali Perfect World, je bil tudi Menhaz. Ko so v skupinskem klepetu prejeli sporočilo: »Pravkar sem poklal vso svojo družino«, so mislili, da gre za neumno šalo trola.

Tudi besede, kot so brutalen, krut, hladen in brezčuten, niti približno ne morejo ponazoriti razsežnosti njegovega nasilja.

Ko pa je poslal fotografije ubite matere in babice, so spoznali, da so priča umorom v realnem času. Z urami se je to spremenilo v panično tekmo z odkrivanjem resnice … in v jalova prizadevanja, da bi preprečili še večjo katastrofo.

Brutalni pokol

Čeprav niso imeli pojma, kje živi in ali je Menhaz sploh njegovo pravo ime, so se zanašali na svoje hekerske veščine, da bi ga našli, še preden bi ubil sestro in očeta. Brutalni pokol, ki se je zgodil 27. julija 2019, je odprl vprašanje, kje se konča namišljeno in začne resnično življenje ter do katere mere se lahko nekdo skriva za anonimnostjo.

Menhaz Zaman iz Markhama v Ontariu je tisti usodni dan igral igro, ubijal družino in dremal. Prva žrtev je bila mati Momotoz (50). Uro pozneje je ubil še babico Firozo (70). Zaman je v klepetu v igri o umorih obvestil prijatelje v Minnesoti in objavil tudi slike krvavih trupel. Igralci so se takoj povezali, da bi poskušali rešiti ostale družinske člane. Eden od igralcev je v paniki poklical policijo v Torontu. Prek IP naslova iz komunikacije med Zamanom in njegovim prijateljem so prišli do naslova v Markhamu. Nato so poklicali policijo Yorka, ki je v hišo poslala policiste.

Prerezal jim je vrat, potem ko jih je onesvestil

Medtem je Zaman ubil še očeta Moniruza (59) in sestro Malese (21). V času umorov je bil star 23 let. Policija je v hiši našla morilca in žrtve. Način izvršitve je bil pri vseh enak. Obdukcije so pokazale, da jih je Zaman najprej udaril po glavi, nato pa jim, medtem ko so ležali na tleh, prerezal vrat. Zaman je policiji vse takoj priznal.

Njegove žrtve FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube
Njegove žrtve FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube

Ker je potek sojenja sovpadal s pandemijo, je sodbo poslušal prek videopovezave. Obsojen je bil na dosmrtni zapor, možnost za pogojni odpust pa bo dobil šele po prestani 40-letni kazni. Sodnica Michelle Fuerst ga je opisala kot globoko vznemirjujočo osebo. »Dogajanje v tej hiši je mogoče opisati kot pokol. Tudi besede, kot so brutalen, krut, hladen in brezčuten, niti približno ne morejo ponazoriti razsežnosti njegovega nasilja,« je dodala.

Zaman je priznal krivdo, njegovo pojasnilo pa je bilo neverjetno brezčutno. Družini je lagal, da še vedno študira za inženirja na univerzi York, v resnici pa je opustil študij in živel dvojno življenje. Nekaj semestrov je obiskoval študij elektrotehnike, a je leta 2015 padel na izpitu. Dneve je preživljal v bližnjem nakupovalnem središču in fitnesu, doma pa je igral videoigre. 

»Ubil sem njih, da ne bi ubil sebe«

»To sem storil, ker nisem hotel, da bi moji starši občutili sramoto, da imajo sina, kakršen sem jaz. Odločil sem se, da ubijem njih namesto sebe, iz strahopetnosti, saj sem ateist in verjamem, da je to edino življenje, ki ga imamo. Zavedam se, da se morda sliši zmedeno, a kar je storjeno, je storjeno in kar je bilo načrtovano, je izpeljano,« je dejal. Zaman, ki pred brutalnimi umori ni imel kazenskega dosjeja, bo star 64 let, ko bo imel pravico vložiti zahtevo za pogojni odpust.

 

 

Logo
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
