Preko gora so se hoteli pretihotapiti na Hrvaško, ostali pa brez nog

Trije državljani Sudana so v iskanju boljšega življenja zapustili domovino in se odpravili na dolgo pot v Evropo. Pot jih je iz Bosne in Hercegovine vodila na Hrvaško, od koder so najverjetneje nameravali še bolj na sever, morda v Slovenijo ali preko nje v Avstrijo, Nemčijo, Francijo … A pri naših južnih sosedih sta jih ustavila mraz in sneg, pot pa bi se skoraj končala tragično. Iz BiH na Hrvaško se je trojica namreč nameravala pretihotapiti čim bolj neopazno in odločili so se prečiti gorovje Plješevice, kjer pa te dni vladajo prave zimske razmere. Zaradi izredno nizkih temperatur, snega in slabe vidljivosti so izgubili orientacijo, nekaj časa tavali naokrog, nato pa so se bili povsem izčrpani primorani vrniti v dolino.

V izredno slabem stanju sta trojico Sudancev našla policista iz BiH in nemudoma poklicala reševalce. Zdravstveni delavci so ugotovili, da so vsi trije migranti utrpeli hude ozebline, tako zelo hude, da je bil edini način, da jim rešijo življenje, amputacija spodnjih okončin, te so bile namreč najbolj prizadete, izgubili pa so tudi nekaj prstov na rokah. Kirurški poseg so opravili v bolnišnici v Tuzli, kjer bodo zdaj vsi trije počasi okrevali. Kot je za hrvaške medije povedal zdravnik Nedim Smajić, ki je Sudance sprejel, je njihovo stanje trenutno stabilno, je pa pred njimi še dolga rehabilitacija. Podporo, tudi finančno, jim sicer nudi lokalno združenje, ustanovljeno prav z namenom pomagati migrantom, ki se v BiH znajdejo v stiski.