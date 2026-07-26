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DOPUST SE JE SPREMENIL V NOČNO MORO

Premagal je raka, nato pa na dopustu zaradi napačne diagnoze skoraj izkrvavel ob bazenu

49-letnik je začel bruhati kri, vendar so mu v prvi bolnišnici dejali, da gre le za sončarico. Pravo diagnozo so postavili šele po vrnitvi domov, kjer so zdravniki ugotovili hudo notranjo krvavitev.
Fotografija je simbolična. FOTO: Tpopova, Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Tpopova, Getty Images
A. G.
 26. 7. 2026 | 18:19
2:25
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Dopust na Gran Canarii se je za 49-letnega Petra Beethama spremenil v pravo nočno moro. Potem ko je premagal raka in prestal tri leta kemoterapije, se je s partnerico in prijateljem odločil odpotovati na enotedenski dopust, da bi proslavil ozdravitev. Vendar je že dva dni po prihodu končal v bolnišnici. Medtem ko je ležal ob bazenu, je nenadoma začel bruhati velike količine krvi, nato pa se je zgrudil. V tamkajšnji bolnišnici so mu povedali, da gre za sončarico, in ga poslali nazaj v hotel.

Naslednji dan se je njegovo stanje še poslabšalo. Krvavitev se ni ustavila, zato se je odločil prekiniti dopust in se vrniti domov. Takoj po pristanku v Manchestru je odšel v bolnišnico, kjer so zdravniki odkrili hudo notranjo krvavitev. S preiskavami so ugotovili, da ima počen razjed na črevesju, za katerega Peter meni, da je posledica operacije odstranitve trebušne slinavke, ki jo je prestal lani.

Zdravniki so mu povedali, da je imel neverjetno srečo, saj bi lahko umrl ob bazenu ali med poletom domov. »Prejel sem sedem transfuzij krvi in prestal manjši operativni poseg. Rekli so mi, da ne morejo verjeti, da sem preživel,« je povedal Peter.

Dodal je, da so šele s četrtim endoskopskim pregledom uspeli odkriti vzrok krvavitve. Potem ko so ga za kratek čas odpustili domov, je znova začel bruhati kri, zato se je moral vrniti v bolnišnico.

»Takoj sem vedel, da ne gre za sončarico«

Danes okreva, vendar ga čakajo nove preiskave in transfuzija zaradi pomanjkanja železa. Pravi, da ga je celotna izkušnja tako prestrašila, da za zdaj sploh ne želi razmišljati o novem potovanju.

»Takoj sem vedel, da ne gre za sončarico. Nisem bil dolgo na soncu in pil sem dovolj vode. Na srečo med poletom domov nisem doživel še hujših zapletov,« je dejal.

Zdravniki so mu povedali, da je imel neverjetno srečo, saj bi lahko umrl ob bazenu ali med poletom domov.

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