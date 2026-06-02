Preobrat v primeru male Danke Ilić: sodišče ustavilo postopek proti enemu od osumljencev

Primer izginotja in domnevnega umora dveletne Danke Ilić, ki že več kot dve leti pretresa Srbijo, je doživel nov preobrat. Višje sodišče v Negotinu je ustavilo kazenski postopek proti Radoslavu Dragijeviću, očetu enega glavnih obtožencev Dejana Dragijevića, saj je presodilo, da ni dovolj podlage za nadaljevanje pregona, poroča hrvaški Index.

Tožilstvo je Radoslavu Dragijeviću očitalo, da po domnevnem zločinu ni prijavil kaznivega dejanja ter da je sinu pomagal prikriti sledi in premikati truplo deklice. Sodišče je po preučitvi zadeve ocenilo, da za te očitke ni dovolj dokazov, zato je postopek zoper njega ustavilo. Odločitev še ni pravnomočna. Tako tožilstvo kot obramba imata na voljo tri dni za vložitev pritožbe. Če bo pritožba vložena, bo o njej odločalo pritožbeno sodišče v Nišu.

Danka Ilić. FOTO: Facebook

Medtem ostaja v veljavi obtožnica proti Dejanu Dragijeviću in Srđanu Jankoviću, ki ju tožilstvo bremeni kaznivega dejanja težkega umora v sostorilstvu. Del obtožnice, ki se nanaša nanju, je pritožbeno sodišče že potrdilo. Preiskava je bila v preteklih mesecih večkrat dopolnjena na zahtevo višjih sodnih instanc. Pritožbeno sodišče v Nišu je namreč dvakrat vrnilo odločitev o potrditvi obtožnice v ponovno presojo, nato pa odredilo, da o primeru odloča povsem nov sodni senat.

Na policijski postaji umrl brat osumljenega

Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi Dejan Dragijević in Srđan Janković 26. marca 2024 v naselju Banjsko Polje pri Boru z vozilom javnega komunalnega podjetja trčila v dveletno Danko Ilić. Po navedbah tožilstva naj bi deklico nato naložila v službeno vozilo in njeno truplo odpeljala na odlagališče odpadkov. Kasneje naj bi posmrtne ostanke premestila na drugo lokacijo.

Kljub obsežni preiskavi trupla deklice do danes niso našli, kar ostaja ena največjih neznank v celotnem primeru. Tožilstvo za oba obtožena predlaga dosmrtno zaporno kazen. Primer spremlja tudi dodatna tragedija. Brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, je aprila 2024 umrl med pridržanjem na policijski postaji v Boru, kar je takrat sprožilo številna vprašanja in dodatno povečalo zanimanje javnosti za celoten primer.