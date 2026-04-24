Preobrat v skrivnostnem primeru zastrupitve: preiskujejo telefon najstnice

V središču preiskave je zdaj mobilni telefon 19-letne Alice Di Vita, hčerke in sestre dveh žrtev. Napravo so zasegli, da bi odkrili nove sledi o tragediji, ki se je med božičnimi prazniki zgodila v odmaknjeni vasi v italijanski deželi Molize, piše Il Messaggero. Ricin je zelo strupen lektin, pridobljen iz semen rastline ricinus (Ricinus communis), in velja za enega najnevarnejših naravnih strupov.

Deluje tako, da trajno zaustavi sintezo beljakovin v celicah, kar neizogibno vodi v njihovo odmiranje in odpoved življenjsko pomembnih organov. Ker za ricin ni posebnega protistrupa, je medicinska pomoč omejena na lajšanje simptomov, izid pa je odvisen od odmerka in načina izpostavljenosti – vdihavanja, zaužitja ali vbrizganja.

Zaradi izjemne strupenosti, saj je za smrtni izid dovolj že količina prahu v velikosti zrna soli, ricin strogo obravnavajo kot potencialno biološko orožje.

Zasegli telefon preživele hčerke

Tožilstvo v Larinu, ki vodi preiskavo zaradi dvojnega hudega umora proti neznanemu storilcu, je 13. aprila odredilo zaseg telefona Alice Di Vita.

Njena mama Antonella Di Ielsi, stara 50 let, in sestra Sara Di Vita, stara 15 let, sta umrli zaradi zastrupitve z ricinom. Preiskovalci bodo prihodnji torek pregledali podatke z njenega iPhona 12 Pro. Alice formalno ni osumljena. Iskali bodo sporočila, zapiske in spletna iskanja v obdobju od 1. decembra lani do dneva zasega.

Posebno pozornost tožilcev je pritegnila aplikacija za zapiske na Alicinem telefonu, kjer naj bi bil seznam obrokov, ki jih je družina zaužila med 22. in 25. decembrom 2025.

Zakaj je najstnica zapisovala, kaj je jedla njena družina?

Dejstvo, da so za obstoj teh zapiskov vedeli že pred pregledom naprave, kaže, da so to okoliščino odkrili med dosedanjimi policijskimi zaslišanji.

Ključno vprašanje za preiskovalce je, zakaj je dekle zapisovalo, kaj je jedla njena družina, in to celo pred usodnim obrokom 23. decembra. Mogoče je, da je to storila po tem, ko so se mama, sestra in tudi oče začeli slabo počutiti, da bi zdravnikom v bolnišnici v Campobassu pomagala ugotoviti vzrok hudih bolečin v trebuhu in bruhanja.

Medtem je bilo pet zdravnikov iz bolnišnice Cardarelli, kjer sta Antonella in Sara umrli v noči s 27. na 28. december, pod preiskavo zaradi suma dvojnega umora iz malomarnosti. Domnevali so, da se niso ustrezno odzvali na nujno stanje. A potem ko je poročilo inštituta Maugeri iz Pavie potrdilo »hudo zastrupitev z ricinom«, se pričakuje, da bo postopek proti njim ustavljen.

Preverjajo spletna iskanja in sporočila

Tožilstvo v Larinu želi rekonstruirati tudi zgodovino spletnih iskanj na Alicini napravi. Alice je bila edina, ki ni bila prisotna na družinski večerji 23. decembra, ko naj bi mama in sestra v telo vnesli ricin, najverjetneje s hrano ali pijačo.

Preiskovalci želijo preveriti, ali je dekle na internetu ali temnem spletu iskalo informacije o tem, kako in kje dobiti strupeno snov, ki je brez vonja, barve in, kar je najpomembneje, brez protistrupa. Za dokazno vrednost bo ključno ugotoviti, ali so se morebitna iskanja zgodila pred tem ali po tem, ko je v javnost prišla informacija, da sta bili žrtvi pozitivni na strup.

Z odredbo so zahtevali tudi prenos Alicinih pogovorov z mamo, očetom in sestro, »z namenom ugotavljanja njihovih medsebojnih odnosov in zadnje komunikacije z žrtvama«.

Analizirali bodo tudi njene pogovore s sorodniki in prijatelji ter podatke o lokaciji naprave, da bi rekonstruirali njeno gibanje. Preiskovalci bodo pregledali še elektronske naslove in profile na družbenih omrežjih.

Očetov odvetnik: Težko verjamem v to

»Ostajamo mirni,« je izjavil Vittorino Facciolla, odvetnik Giannija Di Vite, Alicinega očeta. »Težko verjamem, da bi bila 19-letnica lahko vpletena v nekaj, česar niti Mosad ne bi mogel tako izpeljati.«

»Ta informacija o Alice je zame nova. Osredotočen sem bil na dejavnosti, povezane z Giannijem, in zdi se mi, da glede njega ni nobenih dvomov, saj je skoraj vse podrobno rekonstruiral. Na voljo smo ponudili tudi druge naprave, če bodo potrebne,« je dodal.

Medtem policija v Campobassu nadaljuje zaslišanja oseb, ki bi lahko imele informacije o primeru in živijo v Pietracatelli, vasi družine Di Vita.

V zadnjih dneh so se osredotočili na prijatelje ter šolske kolege Sare in Alice s klasične gimnazije Mario Pagano v Campobassu.