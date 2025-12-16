Prepir se je končal tragično: partnerko polil z žveplovo kislino

Tožilstvo je 11. decembra sporočilo, da je bil 42-letni Douglas Graves, obtožen napada prve stopnje, ter več drugih kaznivih dejanj, med njimi nezakonitega posedovanja orožja, oviranja pričanja, kaznivega nespoštovanja sodne odredbe in poskusa kaznivega nespoštovanja sodne odredbe. Po navedbah tožilstva se je domnevni napad zgodil 16. novembra, ko sta bila Graves in njegova partnerka, katere identiteta zaradi zaščite zasebnosti ni razkrita, skupaj v stanovanju. Ko je ženska poskušala oditi, je med njima izbruhnil prepir, ki se je po navedbah oblasti stopnjeval v nasilje. Graves naj bi zgrabil plastenko belila z žveplovo kislino in tekočino zlil po njej, pri čemer so ji kemikalije razžrle oblačila in poškodovale kožo.

Žrtev je sama poklicala policijo, vendar je osumljenec do prihoda policistov že pobegnil. Preiskovalcem je povedala, da naj bi Graves žveplovo kislino pogosto nosil s seboj in jo uporabljal kot sredstvo za osebno zaščito. Po navedbah tožilstva so poškodbe obsežne in bodo zahtevale rekonstruktivni kirurški poseg. Po poročanju medijev je bil Graves prijet še istega dne. Medtem ko je bila žrtev hospitalizirana, naj bi jo večkrat poskušal kontaktirati, poleg tega pa naj bi iz pripora stopil v stik še z dvema drugima ženskama in ju pozval, naj poskušata preprečiti njeno pričanje na sodišču. Na sodnem zaslišanju 11. decembra je sodnik zoper osumljenca odredil pripor z možnostjo izpustitve ob varščini. Naslednji sodni narok je razpisan za 8. januar. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 25 let zapora.