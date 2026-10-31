Prepir zaradi hčerke se je končal s krvavim napadom, sosed 61-letnika zabodel v prsni koš

Do krvavega obračuna v Zemunu v Beogradu je prišlo po nenavadnem incidentu v prometu, v katerem sta bila udeležena osumljeni P. G. in hči pozneje poškodovanega 61-letnega M. O., poroča srbski Telegraf. Po navedbah časnika naj bi P. G. dekletu v jezi udarjal po avtomobilskem steklu. Prestrašena in pretresena je odšla domov ter očetu povedala, kaj se je zgodilo.

Oče naj bi se zaradi dogodka razjezil, pograbil kovinski drog in se odpravil do soseda, da bi obračunala. Pred njegovimi vrati je izbruhnil prepir, ki je kmalu prerasel v fizični spopad. Med pretepom naj bi P. G. pograbil oster predmet in 61-letnika zabodel v prsni koš ter mu povzročil hude telesne poškodbe.

Osumljenca po napadu prijeli

Po napadu so hitro posredovali policisti policijske postaje Zemun – izpostave Batajnica. Po nalogu tretjega osnovnega javnega tožilstva v Beogradu so osumljenca prijeli. Hudo poškodovanega M. O. so nemudoma prepeljali v bolnišnico, kjer so mu zagotovili zdravniško pomoč. Kot je sporočilo tretje osnovno javno tožilstvo v Beogradu, so P. G. zaslišali zaradi suma storitve kaznivega dejanja hude telesne poškodbe po 121. členu srbskega kazenskega zakonika. Pred tožilcem je zanikal krivdo in dejal, da kaznivega dejanja ni storil.

Tožilec je po zaslišanju sodišču predlagal, naj osumljencu odredi pripor. Kot razlog je navedel okoliščine, ki kažejo na nevarnost, da bi osumljeni na prostosti lahko vplival na priče in oviral nadaljnjo preiskavo. Za kaznivo dejanje, ki mu ga očitajo, je zagrožena večletna zaporna kazen.