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VANDALIZEM V MEDŽUGORJU

Prijeli moškega, ki je zažgal oltar in popisal Marijin kip v Medžugorju

Nadzorne kamere so posnele moškega, ki naj bi ponoči zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba v Medžugorju. Policija preiskuje tudi oskrunitev Marijinih kipov.
Medžugorje, domnevni požigalec FOTO: Brotnjo.ba, Facebook
Medžugorje, domnevni požigalec FOTO: Brotnjo.ba, Facebook
A. G.
 28. 7. 2026 | 15:32
3:49
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V Medžugorju, enem najbolj znanih katoliških romarskih središč na svetu, še vedno odmeva nočni vandalski napad, ki je pretresel vernike doma in po svetu. Neznanci so zažgali zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, oskrunili Marijina kipa ter za seboj pustili napise in transparent v poljskem jeziku. Dogodek je sprožil obsežno policijsko preiskavo, pri iskanju storilca pa imajo pomembno vlogo tudi posnetki nadzornih kamer. Medžugorje, kamor vsako leto romajo milijoni vernikov, je bilo po navedbah očividcev prizorišče enega najhujših vandalskih dejanj v zadnjih letih. Ogenj so sicer hitro pogasili, materialna škoda pa je po prvih ocenah omejena. Veliko večji pretres je med verniki povzročilo oskrunjenje verskih simbolov.

Policija v Hercegovini preiskuje vandalsko dejanje, med katerim je bil ponoči zažgan del zunanjega oltarja cerkve svetega Jakoba. Hkrati preiskujejo tudi oskrunitev Marijinih kipov na Hribu prikazovanj in pri Modrem križu, dveh najbolj obiskanih molitvenih krajih v Medžugorju. Nadzorne kamere so posnele neznanega moškega, ki naj bi na oltar polil gorivo in ga nato zažgal. Posnetki so hitro zaokrožili po spletu in družbenih omrežjih.

Marijin kip polili s črno barvo

Poleg požiga oltarja so storilci oskrunili tudi Marijin kip. Polili so ga s črno barvo, obraz in roke popackali, podstavek pa popisali z napisi. V bližini je bil puščen tudi transparent v poljskem jeziku z različnimi sporočili. Verniki, ki so kraj obiskali zgodaj zjutraj, so bili nad prizorom pretreseni. Številni so dogodek označili za napad na verska čustva in eno najpomembnejših romarskih središč katoliškega sveta.

FOTO: Facebook
FOTO: Facebook

Na ministrstvu za notranje zadeve Hercegovsko-neretvanskega kantona so za portal Hercegovina.info potrdili, da je policija na območju Zahodnohercegovskega kantona prijela moškega, osumljenega vandalskih dejanj, storjenih ponoči v Medžugorju. Iz policije so za Klix.ba povedali, da še vedno ugotavljajo identiteto moškega. Do prijetja je prišlo nedaleč od Ljubuškega.

Policija je prosila za pomoč javnosti

Portal Brotnjo.ba je objavil fotografije in posnetke nadzornih kamer ter pozval vse, ki bi prepoznali moškega, naj o tem obvestijo policijo. Po njihovih informacijah naj bi se osumljenec zadrževal na območju Ljubuškega, mesta v zahodnem delu Bosne in Hercegovine, približno 35 kilometrov od Medžugorja in nedaleč od meje s Hrvaško.

Lokalni portal Bolji Ljubuški je medtem poročal, da je policija prijela poljskega državljana, ki so ga nadzorne kamere pred tem posnele med točenjem goriva. Po navedbah portala naj bi prav ta oseba stala za požigom oltarja. Portal je objavil tudi posnetke pridržanja še enega mladeniča v Medžugorju, vendar ministrstvo za notranje zadeve teh informacij za zdaj še ni uradno potrdilo. Prav tako ni potrdilo, ali sta pridržanji povezani z vandalskim napadom.

Preiskava se nadaljuje

Policija nadaljuje zbiranje obvestil in analizo videoposnetkov. Ker gre za enega najodmevnejših incidentov v Medžugorju v zadnjem času, je primer deležen velike pozornosti javnosti in medijev. Verniki medtem upajo, da bodo storilce čim prej odkrili in odgovarjali za dejanje, ki je prizadelo eno najbolj obiskanih katoliških romarskih središč na svetu. Medžugorje namreč že desetletja privablja romarje z vseh celin, nočni napad pa je močno pretresel tako domačine kot številne obiskovalce, poroča 24sata.hr.

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Prijeli moškega, ki je zažgal oltar in popisal Marijin kip v Medžugorju

Nadzorne kamere so posnele moškega, ki naj bi ponoči zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba v Medžugorju. Policija preiskuje tudi oskrunitev Marijinih kipov.
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