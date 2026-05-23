Pretresljiv primer: oče prijavil izginotje otrok, dečka našli objokana ob cesti

Dva francoska dečka, stara tri in pet let, so našli sama in v solzah ob cesti na jugu Portugalske. Potem ko ju je v torek v bližini mesta Alcácer do Sal našel voznik, so moškega in žensko, za katera lokalni mediji poročajo, da sta mati in očim dečkov, aretirali. Oče dečkov je njuno izginotje iz doma v Colmar na vzhodu Francije prijavil 11. maja, nato pa je Francija izdala vseevropski poziv za pomoč. Policija je nato sprožila preiskavo tako na Portugalskem kot v Franciji. Dečka je našel voznik Artur Quintas skupaj z ženo Eugenio. Povedal je, da sta imela nahrbtnike s hrano in vodo, vendar nista imela osebnih dokumentov. Preden je o najdbi obvestil policijo, ju je nahranil.

Lokalni mediji poročajo, da so par aretirali po tem, ko so njun avtomobil opazili pred kavarno v mestu Fátima, približno 180 kilometrov severno od Alcácer do Sala. Portugalska nacionalna republikanska garda je sporočila, da sta bila aretirana 41-letna ženska in 55-letni moški, katerih identiteta ni bila uradno razkrita. Dodali so tudi, da par preiskujejo zaradi družinskega nasilja, izpostavljanja nevarnosti in zapustitve otrok. Toda srhljiv posnetek nadzorne kamere je razkril, da je francoski par svoje majhne otroke namerno zapustil v gozdu na Portugalskem. Brata sta vozniku, ki ju je našel, povedala, da so ju starši pustili ob cesti samo z rezervnimi oblačili, dvema kosoma sadja in dvema steklenicama vode. Potem ko so dečka odpeljali v bolnišnico in na policijo, se je začela preiskava, da bi ugotovili, kako sta prišla na Portugalsko.

Novi posnetki, ki so jih pridobili lokalni mediji, objavila pa sta jih tudi CNN in Daily Mail, prikazujejo dečka, kako se nedolžno igrata v avtomobilu svojih staršev na bencinski črpalki v Miranda do Douro blizu španske meje. Siv avtomobil se je ustavil na bencinski črpalki, očim in mati pa sta izstopila iz vozila ter pristopila do zaposlenega. Na zadnjem sedežu je bilo videti enega od dečkov, kako pleza med prednjima sedežema, medtem ko se je drugi nagibal proti sprednjemu delu avtomobila. Portugalska televizija TVI je poročala, da je bil posnetek narejen istega dne, ko je družina prispela na Portugalsko — 11. maja ob 18.16.

Nova poročila lokalnih medijev navajajo, da je izginotje otrok policiji prijavila tudi mati Francozinje oziroma babica dečkov, ki je dejala, da je otroke ugrabila njihova mati. Toksikološki izvid je pokazal, da starša dečkov nista omamila. Še bolj grozljivo pa je, da naj bi jima par zavezal oči in ju odpeljal v gozd, nato pa jima rekel, da si lahko preveze snameta šele, ko najdeta nož, ki sta ga zakopala v zemljo. Dečka sta več minut kopala po zemlji, nato pa je starejši deček mlajšemu snel prevezo z oči. Verjela sta, da se s staršema igrata neko igro. Po območju sta tavala več ur.

Quintas je lokalnim medijem povedal: »Starejši deček mi je povedal, da sta se z bratom izgubila v gozdu in da je njuna mati odšla brez njiju. Takoj sem razumel, da sta bila zapuščena. Ko sem videl, kako sta bila nahrbtnika pripravljena, sem vedel, da sta ju zapustili.« Dečka so kasneje namestili v rejniško družino, francoske oblasti pa zdaj pripravljajo postopek njune vrnitve v Francijo. Francoska policija je očima že poznala; domnevno naj bi trpel za duševno motnjo, poroča Jutarnji.hr.

