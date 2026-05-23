  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DVA FRANCOSKA DEČKA

Pretresljiv primer: oče prijavil izginotje otrok, dečka našli objokana ob cesti

Našli so ju objokana ob cesti, z nahrbtniki hrane, potem ko sta ju mati in očim zapustila.
Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/Thinkstock
Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/Thinkstock
A. G.
 23. 5. 2026 | 19:16
4:04
A+A-

Dva francoska dečka, stara tri in pet let, so našli sama in v solzah ob cesti na jugu Portugalske. Potem ko ju je v torek v bližini mesta Alcácer do Sal našel voznik, so moškega in žensko, za katera lokalni mediji poročajo, da sta mati in očim dečkov, aretirali. Oče dečkov je njuno izginotje iz doma v Colmar na vzhodu Francije prijavil 11. maja, nato pa je Francija izdala vseevropski poziv za pomoč. Policija je nato sprožila preiskavo tako na Portugalskem kot v Franciji. Dečka je našel voznik Artur Quintas skupaj z ženo Eugenio. Povedal je, da sta imela nahrbtnike s hrano in vodo, vendar nista imela osebnih dokumentov. Preden je o najdbi obvestil policijo, ju je nahranil.

Lokalni mediji poročajo, da so par aretirali po tem, ko so njun avtomobil opazili pred kavarno v mestu Fátima, približno 180 kilometrov severno od Alcácer do Sala. Portugalska nacionalna republikanska garda je sporočila, da sta bila aretirana 41-letna ženska in 55-letni moški, katerih identiteta ni bila uradno razkrita. Dodali so tudi, da par preiskujejo zaradi družinskega nasilja, izpostavljanja nevarnosti in zapustitve otrok. Toda srhljiv posnetek nadzorne kamere je razkril, da je francoski par svoje majhne otroke namerno zapustil v gozdu na Portugalskem. Brata sta vozniku, ki ju je našel, povedala, da so ju starši pustili ob cesti samo z rezervnimi oblačili, dvema kosoma sadja in dvema steklenicama vode. Potem ko so dečka odpeljali v bolnišnico in na policijo, se je začela preiskava, da bi ugotovili, kako sta prišla na Portugalsko.

Portugalska nacionalna republikanska garda je sporočila, da sta bila aretirana 41-letna ženska in 55-letni moški, katerih identiteta ni bila uradno razkrita.

Francoska policija je očima že poznala; domnevno naj bi trpel za duševno motnjo

Novi posnetki, ki so jih pridobili lokalni mediji, objavila pa sta jih tudi CNN in Daily Mail, prikazujejo dečka, kako se nedolžno igrata v avtomobilu svojih staršev na bencinski črpalki v Miranda do Douro blizu španske meje. Siv avtomobil se je ustavil na bencinski črpalki, očim in mati pa sta izstopila iz vozila ter pristopila do zaposlenega. Na zadnjem sedežu je bilo videti enega od dečkov, kako pleza med prednjima sedežema, medtem ko se je drugi nagibal proti sprednjemu delu avtomobila. Portugalska televizija TVI je poročala, da je bil posnetek narejen istega dne, ko je družina prispela na Portugalsko — 11. maja ob 18.16.

Nova poročila lokalnih medijev navajajo, da je izginotje otrok policiji prijavila tudi mati Francozinje oziroma babica dečkov, ki je dejala, da je otroke ugrabila njihova mati. Toksikološki izvid je pokazal, da starša dečkov nista omamila. Še bolj grozljivo pa je, da naj bi jima par zavezal oči in ju odpeljal v gozd, nato pa jima rekel, da si lahko preveze snameta šele, ko najdeta nož, ki sta ga zakopala v zemljo. Dečka sta več minut kopala po zemlji, nato pa je starejši deček mlajšemu snel prevezo z oči. Verjela sta, da se s staršema igrata neko igro. Po območju sta tavala več ur.

Quintas je lokalnim medijem povedal: »Starejši deček mi je povedal, da sta se z bratom izgubila v gozdu in da je njuna mati odšla brez njiju. Takoj sem razumel, da sta bila zapuščena. Ko sem videl, kako sta bila nahrbtnika pripravljena, sem vedel, da sta ju zapustili.« Dečka so kasneje namestili v rejniško družino, francoske oblasti pa zdaj pripravljajo postopek njune vrnitve v Francijo. Francoska policija je očima že poznala; domnevno naj bi trpel za duševno motnjo, poroča Jutarnji.hr.

Preberite še:

image_alt
So bili na delu ugrabitelji otrok? 12-letna Ljubljančanka Maja se je igrala v bloku, odtlej je niso videli

image_alt
Dvajset let po filmskem pobegu Natasche Kampusch družina poroča, da je 38-letnica v zelo slabem psihičnem stanju

image_alt
Na CSD Primorska odvzeli otroka, ki sta se šolala doma, izpitov pa nista uspešno opravila

Več iz teme

otrocipreiskavaugrabitevizginotjePortugalskaočimcestazapuščena
ZADNJE NOVICE
21:06
Novice  |  Svet
NEVARNOST

Na Ivanko Trump načrtovan atentat, identificirali osumljenca (FOTO)

Ameriške varnostne službe preiskujejo domnevni načrt atentata na Ivanko Trump, hčer ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po poročanju ameriških medijev naj bi bil v ozadju iraški operativec.
23. 5. 2026 | 21:06
21:00
Bulvar  |  Suzy
NOVA SEZONA

Lado Bizovičar o zvestobi gledalcev: »Ostajam privilegiran kos inventarja« (Suzy)

Vrača se skupaj z novo zasedbo in svojim značilnim humorjem.
23. 5. 2026 | 21:00
20:33
Novice  |  Slovenija
VREMENSKA NAPOVED

Danes v Sloveniji namerili prvo tridesetico, a pripravite se, še naprej bo vroče!

Ni kaj, poletne temperature so tukaj. Kako dolgo bodo trajale?
23. 5. 2026 | 20:33
19:45
Bulvar  |  Domači trači
ŠOV

Sandi, ki je v Poroki na prvi pogled prevaral nevesto, odhaja v politiko: ne boste verjeli v katero stranko

Sandi, eden najbolj kontroverznih udeležencev resničnostnega šova Poroka na prvi pogled, po burnem televizijskem obdobju očitno začenja novo poglavje.
23. 5. 2026 | 19:45
19:16
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
DVA FRANCOSKA DEČKA

Pretresljiv primer: oče prijavil izginotje otrok, dečka našli objokana ob cesti

Našli so ju objokana ob cesti, z nahrbtniki hrane, potem ko sta ju mati in očim zapustila.
23. 5. 2026 | 19:16
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
OBLETNICA

Posočje zgradilo novo življenje

V Tolminskem muzeju na različne načine zaznamujejo letošnjo 50-letnico potresa. Ohranjanje oziroma oblikovanje kolektivnega spomina na ta dogodek skrbi za utrjevanje in povezovanje skupnosti, pomembno je tudi za prenos izkušenj in vzorcev delovanja, ki so oblikovali nekdanje prebivalce.
Simona Fajfar23. 5. 2026 | 19:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Pretresljiv primer: oče prijavil izginotje otrok, dečka našli objokana ob cesti