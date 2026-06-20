Pretresljiva pričevanja potnikov po smrtonosnem trčenju vlakov: »Mislil sem, da je eksplodirala bomba« (FOTO in VIDEO)

Britanijo je pretresla huda železniška nesreča v bližini Bedforda, kjer sta v petek popoldne trčila dva potniška vlaka. V nesreči je življenje izgubil strojevodja, najmanj 33 ljudi je utrpelo hujše poškodbe, več deset pa lažje. Medtem ko preiskovalci še ugotavljajo, kaj je pripeljalo do trčenja, javnost pretresajo predvsem pričevanja potnikov, ki so bili ujeti v vagonih.

Eden izmed njih je dr. Pete Knapp, ki je sedel v sprednjem delu vlaka, poroča Daily Mail. Trenutek trčenja je opisal kot nekaj, česar ne bo nikoli pozabil. Po njegovih besedah je bilo slišati silovit pok, nato pa je ljudi dobesedno vrglo naprej. »Moja prva misel je bila, da je eksplodirala teroristična bomba,« je dejal po nesreči. V nekaj sekundah je med potniki zavladala popolna zmeda. Ljudje so kričali, jokali in skušali ugotoviti, kaj se je zgodilo. Knapp je povedal, da je okoli sebe videl številne poškodovane. Nekateri niso mogli govoriti, drugi niso mogli vstati. »Videl sem ljudi z zlomljenimi nogami. Nekateri so pljuvali kri,« je opisal prizore, ki so sledili trčenju. Ker sam ni utrpel hujših poškodb, se je uspel prebiti iz vagona in pomagati drugim.

»Veliko ljudi ni moglo premikati vratu ali stati na nogah«

Pretresljivo izkušnjo je doživel tudi učitelj Brett Byatt. Po njegovih besedah je bilo v njegovem vagonu poškodovanih skoraj vseh potnikov. Ocenjuje, da je ostalo nepoškodovanih le nekaj ljudi. Številni so utrpeli rane, poškodbe vratu in prsnega koša, nekateri pa zaradi bolečin niso mogli niti vstati. Po njegovem mnenju so k številu poškodb prispevali tudi sedeži in razporeditev vagonov. Ob silovitem trku so potniki leteli drug v drugega, nekateri pa so z veliko silo udarili v mize in naslonjala sedežev. »Videl sem žensko z zlomljeno nogo. Veliko ljudi ni moglo premikati vratu ali stati na nogah,« je povedal.

Po podatkih reševalnih služb je 11 ljudi utrpelo zelo hude poškodbe, 22 hujše telesne poškodbe, najmanj 56 pa lažje. Na kraj nesreče je prihitelo več kot 30 intervencijskih vozil, vključno s helikopterji nujne medicinske pomoči. Bolnišnice v okolici so bile pripravljene na sprejem velikega števila poškodovancev. Preiskovalci medtem preverjajo več možnih scenarijev. Po prvih informacijah naj bi vlak Luton Airport Express trčil v zadnji del vlaka družbe East Midlands Railway, ki je stal na progi. Po neuradnih podatkih je strojevodja stoječega vlaka tik pred nesrečo po telefonu poročal o tehnični težavi. Ena od možnosti, ki jo zdaj preverjajo preiskovalci, je tudi morebitna okvara varnostnega sistema, namenjenega samodejnemu zaviranju.

Trčenje vlakov. FOTO: Reuters

Britanska prometna policija je sprožila obsežno preiskavo, na kraju dogodka pa so že strokovnjaki preiskovalnega urada za železniške nesreče. Odgovoriti bodo morali na ključno vprašanje – kako je lahko vlak dohitel kompozicijo pred seboj in zakaj varnostni sistemi niso preprečili trčenja. Medtem številni potniki še vedno predelujejo dogodek, ki ga opisujejo kot enega najbolj strašljivih trenutkov svojega življenja. Mnogi pravijo, da bodo podobe krvavih obrazov, krikov in obupanih klicev na pomoč še dolgo ostale z njimi.