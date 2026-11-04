Pretresljiva tragedija: komaj enoletna deklica umrla, umora osumljena mama (33), aretirali tudi očeta

Iz Srbije prihaja pretresljiva novica. V Novem Sadu je umrla komaj enoletna deklica, za njeno smrt pa preiskovalci sumijo njeno 33-letno mater. Ta naj bi deklico večkrat udarila po telesu in ji povzročila smrtne poškodbe. Policisti so aretirali tudi 54-letnega očeta, ki mu očitajo, da otroku ni pomagal.

Grozljiv dogodek se je zgodil v ponedeljek v večernih urah

Po navedbah višjega državnega tožilstva v Novem Sadu je 33-letna A. Š. osumljena, da je svojo enoletno hčerko M. Š. večkrat udarila po telesu. Deklica je zaradi posledic udarcev umrla. Kot poroča Dnevnik.hr, so preiskovalci po tragediji pridržali oba starša.

Materi grozi celo dosmrtni zapor

Na kraj dogodka je prišel dežurni državni tožilec, ki je opravil ogled in policistom odredil zbiranje materialnih dokazov ter sledi, ki jih bodo strokovnjaki podrobneje analizirali. Policija je nato v sodelovanju s tožilstvom aretirala 33-letno mater, ki jo sumijo kaznivega dejanja hudega umora. Če ji bodo krivdo dokazali, ji po srbski zakonodaji grozi najmanj deset let zapora, lahko pa jo doleti tudi dosmrtna zaporna kazen.

Aretirali tudi očeta deklice

V rokah policije se je znašel tudi 54-letni oče deklice T. Š. Preiskovalci ga sumijo kaznivega dejanja opustitve pomoči, saj naj deklici ne bi zagotovil potrebne pomoči. Za to kaznivo dejanje je v Srbiji predpisana kazen od treh mesecev do petih let zapora. Obema osumljencema so odredili policijsko pridržanje do 48 ur. V zakonsko določenem roku ju bodo privedli na zaslišanje pred višje državno tožilstvo v Novem Sadu.

Preiskovalci medtem nadaljujejo zbiranje dokazov in ugotavljanje vseh okoliščin smrti enoletne deklice.