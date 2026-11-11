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Pretresljive besede tete umorjenega Kaija (11): »Njegova trpeča duša« (FOTO)

Umora dečka sta obtožena dečkova mama Sara Bijelić in njegov očim Branko Bijelić.
FOTO: Burnaby RCMP

FOTO: Burnaby RCMP

FOTO: Burnaby RCMP

FOTO: Burnaby RCMP

FOTO: Burnaby RCMP

FOTO: Burnaby RCMP

FOTO: Burnaby RCMP
FOTO: Burnaby RCMP
FOTO: Burnaby RCMP
N. Č.
 11. 11. 2026 | 12:33
 11. 11. 2026 | 12:33
4:02
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Tragična smrt 11-letnega Kaija Pavlovića iz Herceg Novega, ki so ga po dolgotrajnem iskanju našli mrtvega v Kanadi, je močno prizadela njegove svojce. Dečkova teta Zorica Drakulić Vidaković je na Facebooku objavila pretresljivo sporočilo, v katerem je izrazila bolečino in jezo zaradi usode svojega nečaka. Posebej ostre besede je namenila njegovemu očimu Branku Bijeliću, ki je obtožen umora dečka.

»Ali imaš mirno vest? Pred drugimi si se pretvarjal, da si 'dobrodelnež', dvoril si našim materam samohranilkam, reševal zapuščene živali ... Mnogi smo se zmotili in ti verjeli, toda najbolj žalostno in najhuje je, da ti je zaupal tudi ta mali nedolžni otrok,« je zapisala Zorica.

V nadaljevanju je izrazila še globoko žalost in jezo. »Hkrati sem žalostna in besna. Krščansko je, da te ne preklinjam, a upam, da boš trpel tako kot naš mali rdečelasi Kai. Njegova trpeča duša bo končno našla mir in spokoj ob svojem očetu Savu Pavloviću

FOTO: Burnaby RCMP
FOTO: Burnaby RCMP

Deček je že zgodaj izgubil očeta, nato se je preselil v tujino

Enajstletni Kai Pavlović je v svojem kratkem življenju doživel številne spremembe in izgube. Že v otroštvu je ostal brez očeta, nato pa se je z družino iz Črne gore preselil najprej na Novo Zelandijo in pozneje v Kanado. Pred nekaj leti so svojci z njim izgubili stik. Ker se jim deček ni oglašal, so postali zaskrbljeni. Iskanje, ki je trajalo več kot leto dni, se je končalo z najhujšo možno novico – Kaia so našli mrtvega. V povezavi z njegovo smrtjo sta bila obtožena njegova mati Sara Bijelić in očim Branko Bijelić.

FOTO: Burnaby RCMP
FOTO: Burnaby RCMP

Očim se je že pojavil pred sodiščem

Kot poroča kanadski CBC, je 51-letni Branko Bijelić obtožen umora druge stopnje in nedostojnega ravnanja s človeškimi posmrtnimi ostanki. Dečkova 46-letna mati Sara Bijelić je obtožena uboja iz malomarnosti. Branko se je že prvič pojavil pred sodiščem v Vancouvru, in sicer prek videopovezave. Oblečen je bil v rdeč pulover s kapuco in nosil očala. Med zaslišanjem je mirno sedel, o krivdi pa se še ni izrekel. Postopek so preložili na poznejši datum v novembru.

Zaradi prepovedi objavljanja podrobnosti sodnega postopka proti Sari Bijelić kanadski mediji ne smejo poročati o dogajanju med njenim nastopom pred sodiščem.

Družina želi Kaija pokopati ob očetu

Po tragičnem odkritju so svojci začeli zbirati denar, da bi Kaijeve posmrtne ostanke iz Kanade prepeljali v Črno goro in ga pokopali ob očetu Savu Pavloviću v kraju Bijela. Družina je za pomoč zaprosila tudi javnost, saj želi dečku omogočiti zadnje počivališče ob očetu.

Poziv k zbiranju sredstev je objavila tudi novozelandska organizacija Givealittle. »Ni besed, s katerimi bi lahko opisali, kako zelo nas je pretresla ta tragična izguba. Naša največja želja je zdaj, da Kaija pripeljemo domov. Kai je izgubil tudi očeta, ki je prav tako umrl in je pokopan v Črni gori. Naš cilj je, da Kaijevo telo prepeljemo v Črno goro, kjer bi ga pokopali ob očetu, da bi bila končno spet skupaj,« so zapisali v pozivu. Ob tem so spomnili, da je bil Kaijev dom tudi novozelandski Christchurch, kjer živijo njegovi stari starši in tete.

»Tudi Christchurch je bil Kaijev dom. Tam živijo njegovi ljubljeni stari starši in tete, v tem mestu pa ga je imelo rado veliko ljudi. Če bomo zbrali dovolj denarja, bi želeli del sredstev nameniti ureditvi trajnega spominskega vrta v Christchurchu, mirnega kraja, kjer bi se lahko družina, prijatelji in člani skupnosti zbirali ter ohranjali spomin na vedrega in čudovitega dečka, kakršen je bil Kai.« 

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