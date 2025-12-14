Pretresljive podrobnosti tragedije v Zagorju: ubil jo je pred očmi sosedov (FOTO)

Po umoru in samomoru v Bedekovčini na območju hrvaškega Zagorja so štirje otroci, od katerih so trije mladoletni, ostali brez staršev. 24sata razkriva podrobnosti groze, ki se je odvila v noči s sobote na nedeljo. Nekaj po polnoči je v Bedekovčini moški (1982) s strelnim orožjem ustrelil svojo ženo (1986), nato pa je v zidanici, nedaleč od kraja umora, storil samomor.

Pretresljivi prizori s kraja zločina. FOTO: Josip Mikacic/Pixsell

Novinarji omenjenega medija so od sosedov izvedeli da sta bila umorjena in storilec v usodni noči na rojstnodnevnem praznovanju pri sosedu. Storilec, ki je po umoru žene sodil še sebi, je bil policiji že od prej znan. Imel je štiri kazenske ovadbe in šest prekrškovnih prijav zaradi nasilnega vedenja v družini, medtem ko je imela umorjena eno prekrškovno prijavo zaradi nasilnega vedenja v družini. »Ubil jo je na rojstnodnevnem praznovanju, nato pa se je odpravil v zidanico, ki je približno kilometer stran, in se ubil,« pravijo sosedje.

Župan občine Bedekovčina Željko Odak je potrdil, da je bila umorjena mati štirih otrok, od katerih so trije mladoletni. Sorodnikom umorjene 39-letnice je izrazil sožalje in jim obljubil pomoč, zlasti pri skrbi za otroke.