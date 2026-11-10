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GROZLJIVA SMRT 32-LETNIKA

Pretresljivi prizori iz bolnišnice! Pacienta Kristiana Josipa dušili z blazino, ga pretepali in klečali na njem FOTO)

»Nesprejemljivo je, da se po tako tragičnem dogodku odgovornost prelaga z enih na druge ali da se javnost zadovolji s formalnimi pojasnili.«
FOTO: Jutarnji list/printscreen
FOTO: Jutarnji list/printscreen
S. U.
 10. 11. 2026 | 09:45
 10. 11. 2026 | 09:46
2:57
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Pacient Kristian Josip Periš (32) je 21. oktobra umrl na Kliniki za psihiatrijo Sveti Ivan v Zagrebu, štirim zdravstvenim tehnikom pa je bil zaradi suma njegovega umora odrejen pripor. Hrvaški časniki so pridobili posnetke iz bolniške sobe, na katerem sta vidna pacient na postelji in ravnanje zdravstvenih tehnikov. 

Na pretresljivem posnetku, tako hrvaški mediji, je videti, da je pacient privezan na posteljo, medtem ko ga več oseb drži in kleči na njem. Na glavo so mu položili blazino in jo pritiskali nanjo, obenem pa so ga udarjali s pestmi in komolci. Po približno osmih minutah nasilja so mu blazino odstranili z glave. Zdravstveni tehniki so nato preverili njegov srčni utrip, zavladala je panika in začeli so ga oživljati.

Ob posnetku iz bolnišnice izrazili zgroženost in resno zaskrbljenost

Hrvaško ministrstvo za zdravstvo se je, spomnimo, zvečer odzvalo na dogodek in družini pokojnega izrazilo globoko sožalje. Ob posnetku iz bolnišnice je ministrstvo izrazilo zgroženost in resno zaskrbljenost. »Prizori brutalnega ravnanja s privezanim in nemočnim pacientom pomenijo nedopustno kršitev temeljnih načel človečnosti, dostojanstva, medicinske etike in strokovnosti,« so sporočili z ministrstva in dodali, da so prijavo o dogodku prejeli šele danes.

»Ministrstvo zahteva nujno in celovito poročilo mesta Zagreb kot ustanovitelja bolnišnice o vseh okoliščinah dogodka, ravnanju vodstva, pravočasnosti prijave ter nadzoru nad delovanjem ustanove. Odgovornost se ne sme končati zgolj pri neposrednih udeležencih dogodka. Preučiti je treba odgovornost direktorja, vodstva bolnišnice in vseh odgovornih oseb, pa tudi ustanovitelja v okviru njegovih zakonskih pristojnosti in obveznosti. Ustanovitelj ne more biti izvzet iz ugotavljanja lastne odgovornosti za nadzor nad delovanjem ustanove,« so poudarili na ministrstvu za zdravstvo.

Ob tem so mesto Zagreb pozvali, naj nemudoma prevzame odgovornost, ki izhaja iz njegove vloge ustanovitelja, nujno in temeljito preuči ravnanje vodstva bolnišnice ter sprejme vse ukrepe v okviru svojih pristojnosti.»Pričakujemo konkretne odgovore. Nesprejemljivo je, da se po tako tragičnem dogodku odgovornost prelaga z enih na druge ali da se javnost zadovolji s formalnimi pojasnili. Ministrstvo bo vztrajalo pri popolni razjasnitvi primera, ugotavljanju odgovornosti posameznikov in vodstva ter izvedbi vseh zakonsko predvidenih ukrepov. Dostojanstvo, varnost in življenje vsakega pacienta morajo biti absolutna prednostna naloga zdravstvenega sistema,« so sklenili.

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