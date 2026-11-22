Več tisoč ljudi se je v soboto zvečer zbralo v središču Zagreba na shodu v spomin na 32-letnega Kristiana Josipa Periša, ki je oktobra umrl na psihiatrični kliniki Sveti Ivan. Zahtevali so odgovornost za njegovo smrt in strožjo ureditev psihiatričnega zdravljenja, poročajo hrvaški mediji. Periš je umrl 21. oktobra na kliniki za psihiatrijo Sveti Ivan, njegova smrt pa naj bi bila posledica čezmerne uporabe sile zdravstvenega osebja. Dogodek je pretresel Hrvaško in sprožil burno razpravo o obravnavi psihiatričnih bolnikov.

Sobotni shod na Trgu bana Jelačića je organizirala Periševa družina, ki zahteva razjasnitev okoliščin njegove smrti in odgovornost vpletenih. Državljane je pozvala, naj s seboj prinesejo bele blazine kot simbol nasprotovanja nasilnemu ravnanju s pacienti. Trg so tako napolnili ljudje z belimi blazinami v rokah, številni pa med čustvenim programom niso mogli zadržati solz. Shod je potekal z geslom »Če lahko, moraš – za tiste, ki ne morejo«. To so besede, ki jih je Periš, nekdanji član hrvaške atletske reprezentance in športni trener, izrekel v neki oddaji, ko je govoril o ljudeh, ki jim je pomagal.

Shod v Zagrebu. FOTO: Marko Lukunic/pixsell

Njegova sestra v solzah spregovorila

Posebej pretresljiv je bil govor Kristianove sestre Mihaele, ki je na odru skozi solze obujala spomine na pokojnega brata. Kot poroča Jutarnji list, je povedala, da je bila že v šolskih letih ponosna, ker so jo vsi poznali prav zaradi njega. Spomnila se je tudi, da Kristian nikoli ni zapustil doma, ne da bi poljubil svojih najbližjih. Prav na dan shoda bi morali skupaj praznovati materin rojstni dan, a ga ni bilo več med njimi. Ko je zapustila oder, je zadonela pesem Lejla, množico pa je zajela tišina. Številni so jokali. Še posebej čustven je bil trenutek, ko so na velikem zaslonu predvajali posnetek pokojnega Kristiana, ki je kot magister kineziologije govoril o pomenu dihanja. Med drugim je dejal, da je dihanje najpomembnejša funkcija, nad katero imamo zavesten nadzor, in da se nihče ne more sam zadušiti.

Shod v Zagrebu. FOTO: Marko Lukunic/pixsell

Družina zahteva odgovore

Zbrane je nagovoril tudi hrvaški pevec, ki je najprej pozval k minuti molka. Množica je znova dvignila bele blazine, pevec pa je pristojnim sporočil, da ljudje ne bodo več molčali in da morajo institucije znova pridobiti zaupanje javnosti. »Institucije so v službi ljudi, ne ljudje v službi institucij,« je med drugim poudaril. Shod se je končal ob pesmi Samo je ljubav tajna dvaju svjetova, ki jo je imel pokojni Kristian rad.

Zaradi suma kaznivih dejanj, povezanih s Periševo smrtjo, je v preiskovalnem priporu osem zdravstvenih delavcev, med njimi pet zdravstvenih tehnikov, zdravnica in dve medicinski sestri. Prve štiri zdravstvene tehnike sumijo hudega umora, preiskava pa se je pozneje razširila še na druge zaposlene. Kazenska odgovornost osumljenih še ni pravnomočno ugotovljena. Po objavi posnetkov, ki prikazujejo ravnanje s Perišem, je odstopila direktorica klinike Majda Grah, nato pa tudi drugi člani vodstva bolnišnice in sveta zavoda.

Shod v Zagrebu. FOTO: Marko Lukunic/pixsell

Ministrstvo za zdravje je po dogodku sporočilo, da je zdravstvena inšpekcija ugotovila nepravilnosti pri izvajanju in dokumentiranju telesnega omejevanja pacienta. Preiskava se nadaljuje, njen cilj pa je razjasniti vse okoliščine njegove smrti in ugotoviti morebitno odgovornost vpletenih. Družina med drugim zahteva strožjo zakonodajo glede uporabe prisilnih ukrepov, obvezen videonadzor v zdravstvenih ustanovah in razširitev preiskave na vse, ki so bili v stiku s pokojnim Kristianom. Zahteva tudi, da bi kliniko preimenovali po njem. Družinski odvetnik Leon Zrnić je poudaril, da bi morali pristojni preveriti tudi odgovornost drugih oseb, ki so sodelovale pri njegovi obravnavi.