PRETRESLJIVO PRIČANJE

Pretresljivo pričevanje: »Hotel me je prisiliti v seks v troje, legel je name in me posilil. Izgubila sem zavest« (VIDEO in FOTO)

Igralka Jessica Mann je opisala brutalne napade Harveyja Weinsteina.
Jessica Mann FOTO: Charly Triballeau Afp

Harvey Weinstein FOTO: Sarah Yenesel Via Reuters

FOTO: Richard Drew Afp

A. G.
 30. 4. 2026 | 08:44
Igralka Jessica Mann je v torek na sodišču na Manhattnu pričala proti razvpitemu producentu Harveyju Weinsteinu. Trdila je, da jo je poskušal prisiliti v mučen seks v troje, preden jo je posilil. Jessica, ki je danes stara 40 let, se je zlomila, ko je tretjič pred sodiščem pripovedovala, kako jo je Harvey pritisnil ob posteljo, nato pa jo je domnevno posilil v hotelu DoubleTree v New Yorku 18. marca 2013. »Vedno znova sem govorila ‘ne’ in poskušala oditi. Z mano je ravnal, kot da sem njegova lastnina,« je dejala in poroti pokazala, kako naj bi ji Weinstein med spolnim napadom držal oba zapestja nad glavo.

Mann je povedala, da naj bi jo kasneje istega leta Harvey ponovno posilil, ter dodala, da je med napadom izgubila zavest, ker je bil »tako težak«. Weinstein je bil leta 2020 sprva obsojen zaradi posilstva Mann, vendar je sodišče kasneje sodbo razveljavilo, kar je omogočilo novo sojenje, ki se je končalo brez odločitve. Na tretjem sojenju je Mann znova pričala o dveh spolnih napadih, ki naj bi ju doživela. Igralka se je spomnila začetkov svoje kariere kot 27-letnica v Los Angelesu. Takrat je spoznala Weinsteina, ki je po njenih besedah hitro pokazal svojo temno plat.

Opisala je »popoln zlom«, ko naj bi jo Weinstein poskušal prepričati v seks v troje z italijansko igralko Emanuelo Postacchini v hotelu Montage Beverly Hills februarja 2013. Zbežala je v kopalnico in jokala, Harvey pa je tisti večer spal s Postacchini in ji nato rekel: »Oh, tega s tabo ne bom nikoli več poskusil.« Jessica je pričala, da je bila v nekem obdobju z Weinsteinom v sporazumni zvezi, ker je verjela, da bi to lahko vodilo v ljubezensko razmerje. Dodala je, da je njegova moč v Hollywoodu vplivala na njeno odločitev.

image_alt
Sharon Stone razkrila, kaj vse je z njo počel producent

Tesnobna zaradi njegovih povezav z vplivnimi ljudmi

Opisala je tudi njegova nihanja razpoloženja ter dejala, da se je lahko hitro iz hollywoodske ikone spremenil v nepredvidljivega človeka. »Harvey mi je pripovedoval veliko zgodb o svoji moči in o tem, kaj vse je dosegel. Njegovi prijatelji uspejo, njegovi sovražniki pa ne morejo niti vstopiti v mesto,« je dejala. Dodala je, da ji je povedal, da je v »odprtem zakonu« s svojo takratno ženo Georgino Chapman in da se ji je zasmejal v obraz, ko ga je vprašala, ali ima dekle. Mann je povedala tudi, da je bila pogosto tesnobna zaradi njegovih povezav z vplivnimi ljudmi, kot je Bill Clinton.

Weinstein se je izrekel za nedolžnega in se sooča z do 25 let zapora zaradi prisile Mimi Haley k oralnemu seksu. Že prej je bil obsojen v Kaliforniji na 16 let zapora, poroča jutarnji.hr.

Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
