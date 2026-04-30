Pretresljivo pričevanje: »Hotel me je prisiliti v seks v troje, legel je name in me posilil. Izgubila sem zavest« (VIDEO in FOTO)

Igralka Jessica Mann je v torek na sodišču na Manhattnu pričala proti razvpitemu producentu Harveyju Weinsteinu. Trdila je, da jo je poskušal prisiliti v mučen seks v troje, preden jo je posilil. Jessica, ki je danes stara 40 let, se je zlomila, ko je tretjič pred sodiščem pripovedovala, kako jo je Harvey pritisnil ob posteljo, nato pa jo je domnevno posilil v hotelu DoubleTree v New Yorku 18. marca 2013. »Vedno znova sem govorila ‘ne’ in poskušala oditi. Z mano je ravnal, kot da sem njegova lastnina,« je dejala in poroti pokazala, kako naj bi ji Weinstein med spolnim napadom držal oba zapestja nad glavo.

Mann je povedala, da naj bi jo kasneje istega leta Harvey ponovno posilil, ter dodala, da je med napadom izgubila zavest, ker je bil »tako težak«. Weinstein je bil leta 2020 sprva obsojen zaradi posilstva Mann, vendar je sodišče kasneje sodbo razveljavilo, kar je omogočilo novo sojenje, ki se je končalo brez odločitve. Na tretjem sojenju je Mann znova pričala o dveh spolnih napadih, ki naj bi ju doživela. Igralka se je spomnila začetkov svoje kariere kot 27-letnica v Los Angelesu. Takrat je spoznala Weinsteina, ki je po njenih besedah hitro pokazal svojo temno plat.

Opisala je »popoln zlom«, ko naj bi jo Weinstein poskušal prepričati v seks v troje z italijansko igralko Emanuelo Postacchini v hotelu Montage Beverly Hills februarja 2013. Zbežala je v kopalnico in jokala, Harvey pa je tisti večer spal s Postacchini in ji nato rekel: »Oh, tega s tabo ne bom nikoli več poskusil.« Jessica je pričala, da je bila v nekem obdobju z Weinsteinom v sporazumni zvezi, ker je verjela, da bi to lahko vodilo v ljubezensko razmerje. Dodala je, da je njegova moč v Hollywoodu vplivala na njeno odločitev.

Tesnobna zaradi njegovih povezav z vplivnimi ljudmi

Opisala je tudi njegova nihanja razpoloženja ter dejala, da se je lahko hitro iz hollywoodske ikone spremenil v nepredvidljivega človeka. »Harvey mi je pripovedoval veliko zgodb o svoji moči in o tem, kaj vse je dosegel. Njegovi prijatelji uspejo, njegovi sovražniki pa ne morejo niti vstopiti v mesto,« je dejala. Dodala je, da ji je povedal, da je v »odprtem zakonu« s svojo takratno ženo Georgino Chapman in da se ji je zasmejal v obraz, ko ga je vprašala, ali ima dekle. Mann je povedala tudi, da je bila pogosto tesnobna zaradi njegovih povezav z vplivnimi ljudmi, kot je Bill Clinton.

Weinstein se je izrekel za nedolžnega in se sooča z do 25 let zapora zaradi prisile Mimi Haley k oralnemu seksu. Že prej je bil obsojen v Kaliforniji na 16 let zapora, poroča jutarnji.hr.