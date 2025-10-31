  • Delo d.o.o.
VELIKA TRAGEDIJA

Pretresljivo slovo od družine, ki jo je ubil pijan, zadrogiran voznik: »Tri življenja so ugasnila v trenutku«

Na pogrebu so mnogi ponavljali besede, zapisane na traku žalnih vencev ...
Simbolična slika FOTO: Aleksandar Nalbantjan Getty Images/istockphoto
Simbolična slika FOTO: Aleksandar Nalbantjan Getty Images/istockphoto
N. P.
 31. 10. 2025 | 15:57
 31. 10. 2025 | 16:00
3:38
A+A-

Na Novem bežanijskem pokopališču v Beogradu so se danes poslovili od Bojana Živkovića, njegove žene Dijane in devetletnega sina Mihajla, ki so 26. oktobra umrli v grozljivi prometni nesreči v naselju West 65 v Novem Beogradu. V njihov avtomobil je v križišču s hitrostjo 132 kilometrov na uro trčil 24-letni Nikola Đokić, ki je bil za volanom pod vplivom alkohola in drog.

Pogreb, na katerem so se zbrali sorodniki, prijatelji, sodelavci in številni predstavniki policije, so zaznamovale solze in nejevera. Slovo je vodil pravoslavni duhovnik, množica pa je s tresočimi rokami položila cvetje ob skupno krsto. Prisotna sta bila tudi minister za notranje zadeve Ivica Dačić in načelnik prometne policije Slaviša Lakićević.

»Dragi prijatelji, danes stojimo tukaj zaradi nečesa nepredstavljivega. V trenutku smo izgubili tri življenja. Težko je najti besede, ki bi opisale praznino,« je v govoru povedal Bojanov sodelavec. »Trije angeli so se dvignili skupaj. Bojan je bil več kot sodelavec – bil je človek, prijatelj, gospod. Rad je imel ljudi, življenje in svojo družino. Dijana je bila njegov steber, sin Mihajlo pa njun mali čudež. Nikoli vas ne bomo pozabili.«

Srce parajoče pismo sošolcev

Sošolci devetletnega Mihajla so mu posvetili ganljivo pismo, ki so ga prebrali na pogrebu: »Pogrešali te bomo, Mihajlo. Nikoli ne bomo pozabili tvojega nasmeha in tega, kako si vedno prvi pomagal drugim – dal si radirko, svinčnik, pomagal pri nalogi. Spomnili se bomo, kako si tekel, da nahraniš poškodovano mucko. Bil si dobro in vzgojeno dete. Zdaj si odšel s staršema, da jima poveš zgodbo, ki je nisi uspel nam. Bog je dobil še enega angela.«

Nesreča, ki je pretresla državo

Tragedija se je zgodila v noči na 26. oktober. Družina se je z večerje pri prijateljih vračala domov, ko je njihov Hyundai i30 na semaforju pravilno zavijal levo. Takrat je vanj s preveliko hitrostjo treščil Audi A4, ki ga je vozil pijani in zadrogirani Nikola Đokić. Udarec je bil tako močan, da je avtomobil družine zletel v drog javne razsvetljave. Vsi trije so umrli na kraju nesreče.

Đokić, ki je vozil pri rdeči luči in s hitrostjo, skoraj trikrat višjo od dovoljene, je bil v trčenju huje poškodovan. Njegov sopotnik Jovan P. se še vedno bori za življenje.

Sestra pokojne Dijane je na družbenih omrežjih zapisala: »Še vedno ne morem verjeti. Jezna sem in žalostna. Pijani monstrum nam je ubil sestro, nečaka in zeta, zaradi svojega brezobzirnega obnašanja pa spremenil naše življenje za vedno.«

Vsi trije skupaj, v življenju in smrti

Prijatelji so povedali, da je bila družina izjemno povezana. »Za časa življenja so bili neločljivi, zato so zdaj tudi odšli skupaj,« je dejal Bojanov sodelavec. »Zdaj počivajo kot ena duša, kot tri luči, ki so ugasnile prezgodaj.«

Na pogrebu so mnogi ponavljali besede, zapisane na traku žalnih vencev: »Trije angeli so se dvignili skupaj. Večna slava in hvala.«

