SPLETNA GOLJUFIJA

Prevara z lažnimi kripto naložbami: 78-letnik ostal brez 125.000 evrov

Ob prikazanih visokih donosih nadaljeval z nakazili, dokler ni ugotovil, da denar izginja z njegovega računa.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

K. G.
 9. 4. 2026 | 11:36
3:10
A+A-

Na območju Zagorja je prišlo do obsežne spletne finančne prevare, v kateri je 78-letni moški izgubil 125.000 evrov. Po podatkih Policijske uprave krapinsko-zagorska je oškodovanec prek družbenega omrežja navezal stik z neznano osebo, ki mu je ponujala vlaganje v kriptovalute, poroča hrvaški Index.

Po navodilih domnevnega posrednika je v več zaporednih nakazilih prenakazoval denar. Ob tem mu je bila prikazana visoka, a navidezna donosnost naložb, kar ga je spodbudilo k nadaljnjim vplačilom. Kasnejši pregled bančnega računa je razkril, da prikazani dobički niso bili resnični, temveč so bila sredstva zgolj preusmerjena z njegovega lastnega računa. Policija skupno materialno škodo ocenjuje na 125.000 evrov. V zadevi bo podana kazenska ovadba zaradi goljufije, preiskava za izsleditev storilca pa še poteka.

Spletne prevare v Sloveniji: lani milijonska škoda in na tisoče primerov

Po podatkih policije število spletnih prevar v Sloveniji vztrajno raste. V letu 2023 so obravnavali približno 1.700 prijav spletnih goljufij, skupna škoda pa je znašala okoli 27,5 milijona evrov. Že leto pozneje se je trend nadaljeval, saj so do jeseni 2025 prejeli okoli 2.000 prijav, pri čemer je škoda dosegla skoraj 28 milijonov evrov.

Podatki kažejo, da spletne prevare ne naraščajo le po številu, temveč tudi po finančnih posledicah. Po ocenah strokovnjakov je bilo v letu 2025 zaznanih tudi približno 35 odstotkov več kibernetskih incidentov kot leto prej, skupna škoda pa je presegla 40 milijonov evrov. Med najpogostejšimi ostajajo investicijske prevare, povezane s kriptovalutami, ki povzročajo tudi največje posamezne izgube.

Policija ob tem opozarja na vse pogostejše spletne investicijske prevare in poziva k večji previdnosti. Pred vlaganjem priporočajo temeljito preverjanje informacij in posvet z uradnimi finančnimi institucijami. Opozarjajo tudi na posameznike, ki vztrajno nagovarjajo k trgovanju s kriptovalutami, tudi kadar oseba na tem področju nima izkušenj, ter obljubljajo hiter in enostaven zaslužek.

Kam se obrniti v primeru spletne prevare? 

Ob sumu spletne goljufije je ključno hitro ukrepanje. Posamezniki naj primer nemudoma prijavijo na policijo - na številko 113 ali na najbližji policijski postaji. Hkrati je priporočljivo takoj obvestiti banko, saj lahko v določenih primerih še pravočasno omejijo, ali preprečijo nadaljnjo finančno škodo.

Za dodatno strokovno pomoč se lahko oškodovanci obrnejo tudi na SI-CERT, kjer nudijo podporo pri prepoznavanju prevar in nadaljnjih korakih. Pomembno je, da posamezniki shranijo vso komunikacijo s storilci, prekinejo stik z njimi ter čim prej poskrbijo za zaščito svojih računov.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
13:01
Novice  |  Slovenija
INCIDENT

Nenavaden incident v Celju, prišli policisti: »Nekaterim ljudem je kultura res tuja«

Ker napadi niso pojenjali, je bila Katarina primorana poklicati policijo. »Do prihoda policistov je veselo kadila in pila radensko, kot da je v gostilni.«.
9. 4. 2026 | 13:01
13:00
Bulvar  |  Suzy
JOSEPH BAENA

Sin Arnolda Schwarzeneggerja: uspešno stopa po očetovih stopinjah (Suzy)

Na prvem bodibilding tekmovanju je osvojil tri zlate in eno srebrno medaljo.
9. 4. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KULINARIČNA SPECIALITETA

Ste vedeli, da so tulipani užitni? Audrey Hepburn jih je jedla za preživetje, danes so delikatesa

Tulipani niso le okras, nekoč so reševali življenja, zdaj navdušujejo tudi na krožniku. Razkrivamo, kako jih varno vključiti v prehrano in delimo slasten recept.
Barbara Kotnik9. 4. 2026 | 13:00
12:59
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NA DUNAJU

Od 14. leta fantaziral o posiljevanju mladenk in fantazijo skoraj uresničil

Avstrijec je maja lani najprej poskušal posiliti tekačico, tri mesece zatem je spolno napadel še 17-letnico.
9. 4. 2026 | 12:59
12:47
Novice  |  Slovenija
VISOK JUBILEJ

Vrtec Tončke Čečeve: najprej je bil dom za vojne sirote

Najstarejši javni vrtec v celjski občini praznuje 80 let.
Mojca Marot9. 4. 2026 | 12:47
12:45
Bulvar  |  Tuji trači
EDEN NAJVPLIVNEJŠIH

Po polomu je moral ta sloviti režiser prodati zasebni otok in uro

V enega od projektov je vložil 120 milijonov dolarjev, večina denarja je bila iz njegovega žepa, v blagajne pa je film prinesel drobiž.
9. 4. 2026 | 12:45

