Prevara z lažnimi kripto naložbami: 78-letnik ostal brez 125.000 evrov

Na območju Zagorja je prišlo do obsežne spletne finančne prevare, v kateri je 78-letni moški izgubil 125.000 evrov. Po podatkih Policijske uprave krapinsko-zagorska je oškodovanec prek družbenega omrežja navezal stik z neznano osebo, ki mu je ponujala vlaganje v kriptovalute, poroča hrvaški Index.

Po navodilih domnevnega posrednika je v več zaporednih nakazilih prenakazoval denar. Ob tem mu je bila prikazana visoka, a navidezna donosnost naložb, kar ga je spodbudilo k nadaljnjim vplačilom. Kasnejši pregled bančnega računa je razkril, da prikazani dobički niso bili resnični, temveč so bila sredstva zgolj preusmerjena z njegovega lastnega računa. Policija skupno materialno škodo ocenjuje na 125.000 evrov. V zadevi bo podana kazenska ovadba zaradi goljufije, preiskava za izsleditev storilca pa še poteka.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Spletne prevare v Sloveniji: lani milijonska škoda in na tisoče primerov Po podatkih policije število spletnih prevar v Sloveniji vztrajno raste. V letu 2023 so obravnavali približno 1.700 prijav spletnih goljufij, skupna škoda pa je znašala okoli 27,5 milijona evrov. Že leto pozneje se je trend nadaljeval, saj so do jeseni 2025 prejeli okoli 2.000 prijav, pri čemer je škoda dosegla skoraj 28 milijonov evrov. Podatki kažejo, da spletne prevare ne naraščajo le po številu, temveč tudi po finančnih posledicah. Po ocenah strokovnjakov je bilo v letu 2025 zaznanih tudi približno 35 odstotkov več kibernetskih incidentov kot leto prej, skupna škoda pa je presegla 40 milijonov evrov. Med najpogostejšimi ostajajo investicijske prevare, povezane s kriptovalutami, ki povzročajo tudi največje posamezne izgube.

Policija ob tem opozarja na vse pogostejše spletne investicijske prevare in poziva k večji previdnosti. Pred vlaganjem priporočajo temeljito preverjanje informacij in posvet z uradnimi finančnimi institucijami. Opozarjajo tudi na posameznike, ki vztrajno nagovarjajo k trgovanju s kriptovalutami, tudi kadar oseba na tem področju nima izkušenj, ter obljubljajo hiter in enostaven zaslužek.

