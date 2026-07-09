Previdno na plaži! V Istri ujeli že tri, ki so skrivaj snemali otroke

Samo lani je bilo na Hrvaškem zabeleženih 452 kaznivih dejanj, povezanih z otroško pornografijo, policija pa opozarja, da se njihovo število v turistični sezoni povečuje. Zadnji primer so zabeležili v soboto v Istri, ko je 63-letni Slovak po podatkih istrske policijske uprave snemal gole otroke. »Varnostnik v turističnem objektu v Istri ga je opazil, kako je na skrivaj snemal otroke s posebnimi očali, in ga pridržal do prihoda policije. Policisti so pri moškem našli nezakonite posnetke in ga odpeljali v pridržanje,« so zapisali hrvaški policisti, ki dodajajo, da v Istri vsako leto zabeležijo približno deset takšnih primerov, samo v letošnji sezoni pa so obravnavali že tri.

Želijo, da bi se starši zavedali nevarnosti in otrok ne bi po nepotrebnem izpostavljali, zato so zagnali nacionalno preventivno kampanjo z naslovom Najboljše otroške kopalke so tiste, ki jih nosiš. Strokovnjaki staršem svetujejo, naj imajo otroci na plaži vedno oblečene v kopalke, pa tudi, da naj ne objavljajo fotografij in videoposnetkov s poletnih počitnic na družbenih omrežjih ter naj bodo pozorni na ljudi, ki so brez utemeljenega razloga v bližini otrok. Vsak sum je treba nemudoma prijaviti policiji, še opozarjajo.

»Najpogostejši storilci so tuji državljani, stari od 30 do 60 let, ki z različnimi predmeti skrivajo kamere, ali pa uporabljajo male skrite kamere, denimo takšne, ki so vgrajene v očala, ure, kape in podobno. Tehnologija iz leta v leto napreduje,« opozorilo policistov povzema portal 24sata.