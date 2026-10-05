Prevrnil se je traktor z 19 ljudmi, večinoma otroci, trije v kritičnem stanju (VIDEO)

V ameriški zvezni državi New York se je med vožnjo prevrnil traktor s prikolico, na kateri se je prevažalo 19 ljudi, večinoma otrok. Nesreča se je zgodila na križišču v kraju Wellsburg, ko je voznik zaradi prevelike hitrosti izgubil nadzor nad traktorjem, po nesreči pa so reševalci pet huje ranjenih odpeljali v bolnišnico, enega, ki je v nesreči utrpel najhujše poškodbe, pa je v bolnišnico prepeljal helikopter, je dejal lokalni šerif Bill Schrom.

Kot poročajo lokalni mediji, naj bi bile trenutno tri osebe v kritičnem stanju. Med njimi naj bi bil tudi voznik, ki je ostal ukleščen pod kabino traktorja, ki ga je še več metrov vlekla s seboj dokler se ni ustavila po trku v drevo od cesti. »Sreča v nesreči je bila, da ima v bližini sedež prostovoljno gasilsko društvo in je bila pomoč res hitra. Kljub temu je bila nesreča videti grozljivo in že takoj je bilo jasno, da je z nekaterimi res hudo,« je še dejal šerif, ki je dodal, da se je med preiskavo nesreče izkazalo, da je bila ena od zavor povsem nedelujoča, kar je najverjetneje bil razlog za nesrečo.

Traktor je na prikolici prevažal člane verske ločine podobne amišem, ki so se pred tem udeležili tradicionalnega nedeljskega bogoslužja v lokalni cerkvi. »Na prikolici so bili večinoma otroci, bilo je res grozno. Njihove stvari so ležale povsod po cesti. Že vse življenje živim v tem mestu, a česa takšnega ne pomnim,« je lokalnim medijem po nesreči povedal eden od domačinov.