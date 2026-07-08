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GLASBENI SVET ŽALUJE

Pri komaj 36 letih umrla svetovno znana pevka: »Z besedami ne moremo opisati, koliko nam je pomenila«

Britanska pevka je svetovno prepoznavnost dosegla z vokalom v uspešnici Party Rock Anthem dua LMFAO, njeno smrt pa so z ganljivim zapisom potrdile nekdanje članice skupine G.R.L.
Lauren Bennett. FOTO: Getty Images
Lauren Bennett. FOTO: Getty Images
K. G.
 8. 7. 2026 | 08:53
 8. 7. 2026 | 08:53
2:59
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Britansko glasbeno sceno je pretresla žalostna novica. Umrla je pevka Lauren Bennett, ki je svetovno prepoznavnost dosegla kot članica dekliške skupine G.R.L., milijoni poslušalcev pa si jo bodo za vedno zapomnili po prepoznavnem vokalu v svetovni uspešnici Party Rock Anthem dua LMFAO. Stara je bila 37 let.

Njeno smrt so na družbenih omrežjih potrdile nekdanje članice skupine G.R.L. Emmalyn Estrada, Natasha Slayton in Paula van Oppen. »Z veliko žalostjo sporočamo, da nas je zapustila naša ljubljena Lauren. Naša srca so strta in z besedami ne moremo opisati, koliko nam je pomenila,« so zapisale. Dodale so še: »Njen čudoviti duh se je dotaknil življenj številnih ljudi. Zelo jo bomo pogrešale in za vedno bo ostala ljubljena. Počivaj v miru, draga Lauren. Vedno boš v naših srcih.« Vzrok njene smrti za zdaj ni bil razkrit. 

Za seboj pustila partnerja in hčerko 

Lauren Bennett je glasbeno pot začela v rodni Angliji, kjer je nastopala na lokalnih pevskih tekmovanjih in se predstavila tudi v oddaji The X Factor. Kot najstnica se je preselila v Los Angeles, kjer se je pridružila dekliški skupini Paradiso Girls, ki jo je ustanovila Robin Antin, ustvarjalka svetovno znanih Pussycat Dolls. Skupina je leta 2009 opozorila nase s pesmijo Patron Tequila, pri kateri sta sodelovala tudi Lil Jon in Eve.

Pravi preboj je sledil leta 2011, ko je sodelovala pri skladbi Party Rock Anthem. Pesem je postala ena največjih glasbenih uspešnic desetletja, šest tednov zasedala prvo mesto ameriške lestvice Billboard Hot 100 in osvojila vrhove lestvic po vsem svetu. Čeprav Bennettova ni bila članica dua, je prav njen prepoznavni vokal pomembno zaznamoval skladbo, ki še danes velja za eno najbolj prepoznavnih plesnih uspešnic vseh časov.

Leta 2013 se je pridružila skupini G.R.L., ki je zaslovela s skladbami Ugly Heart, Vacation in Wild Wild Love, posneto skupaj z raperjem Pitbullom. Na vrhuncu njihovega uspeha je skupino leta 2014 pretresla smrt članice Simone Battle. Preostale članice so ji v spomin posvetile balado Lighthouse in se vključile v kampanje za ozaveščanje o pomenu duševnega zdravja. V zadnjih letih je Bennettova ustvarjala tudi kot samostojna glasbenica in raziskovala country glasbo. Februarja letos je izdala priredbo pesmi These Boots Are Made for Walkin'. Za seboj je pustila partnerja, igralca in plesalca Kennyja Wormalda ter njuno šestletno hčerko Harlow

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