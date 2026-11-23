Med bogoslužjem v grajski kapeli v kraju Bad Grönenbach v bavarski regiji Allgäu je zaradi napake na ogrevalnem sistemu prišlo do zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Policija iz Kemptna je sporočila, da so klic na pomoč prejeli okoli 10.50, ko je v kapeli potekala maša v organizaciji Duhovniške bratovščine sv. Petra in se je več vernikov nenadoma onesvestilo ter zgrudilo.

Na prizorišče je pohitelo veliko število gasilcev ter reševalnih in zdravstvenih ekip. Tiskovni predstavnik bavarskega Rdečega križa Sohrab Taheri-Sohi je potrdil obsežno intervencijo in dejal: »Lahko potrdim, da je potekala velika akcija in da je bilo prizadetih več kot 50 ljudi.« Po podatkih reševalnih služb in policije, ki jih povzema avstrijski časnik Kronen Zeitung, je zastrupitev utrpelo 19 oseb, med njimi tudi dva otroka. Štiri poškodovane osebe so v težkem stanju, podrobnosti o njihovih poškodbah in možnostih okrevanja pa za zdaj niso znane.

Ogljikov monoksid je izjemno nevaren plin brez barve, vonja in okusa, zato ga s čutili ni mogoče zaznati. Nastaja pri nepopolnem zgorevanju goriva, še posebej tvegan pa je v zaprtih prostorih s slabim prezračevanjem ali okvarjenimi pečmi in grelnimi sistemi. V telesu se veže na hemoglobin v krvi in preprečuje prenos kisika do tkiv. Zastrupitev sprva povzroča glavobol, vrtoglavico, slabost in izgubo zavesti, v hujših primerih pa lahko privede do trajnih okvar možganov in drugih organov ali celo do smrti.