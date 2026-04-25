  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVI DOKAZI

Pri pevcu, obtoženem umora 14-letnice, našli ogromno otroške pornografije

Tožilci so med obsežno preiskavo zbrali več kot 40 terabajtov podatkov, nadaljnji potek postopka bo znan konec aprila.
Sodnica Theresa R McGonigle FOTO: Ted Soqui Via Reuters

Pevec med sojenjem. FOTO: Ted Soqui Afp

21-letni D4vd je obtožen umora 14-letne Celeste Rivas. FOTO: Los Angeles County District Atto Via Reuters

Na tiskovni konferenci so pokazali sliko žrtve. FOTO: Daniel Cole Reuters

Kaja Grozina
 25. 4. 2026 | 14:18
2:36
A+A-

Potem ko smo pred dnevi poročali o začetku sodnega postopka proti 21-letnemu pevcu in tekstopiscu D4vdu, s pravim imenom David Anthony Burke, v povezavi z umorom 14-letne Celeste Rivas Hernandez, so tožilci na zadnjem naroku razkrili nove, dodatno obremenjujoče podrobnosti iz obsežne preiskave.

Glasbenik je obtožen umora prve stopnje v posebej oteževalnih okoliščinah, poleg tega pa mu tožilstvo očita še več kaznivih dejanj, vključno s spolnimi kaznivimi dejanji z mladoletno osebo in pohabljanjem človeškega trupla. Po navedbah preiskovalcev naj bi bila najstnica umorjena, njeni posmrtni ostanki pa so bili več dni pozneje najdeni v prtljažniku vozila, registriranega na njegovo ime. Obtoženi je na sodišču krivdo zanikal, poroča True Crime News.

Zbirajo še preostale podatke 

Na naroku 23. aprila v Los Angelesu, ki je bil sprva predviden kot predhodno zaslišanje, je sodišče opravilo tako imenovano statusno konferenco, namenjeno pregledu stanja postopka in nadaljnjih procesnih korakov. V tem okviru so tožilci predstavili nove ugotovitve iz preiskave, ki po njihovih navedbah temelji na izjemno obsežnem dokaznem gradivu.

Med drugim so poudarili, da so preiskovalci doslej zbrali več kot 40 terabajtov podatkov iz različnih elektronskih naprav. Na enem izmed mobilnih telefonov, ki naj bi pripadal obtoženemu, naj bi našli »znatno količino otroške pornografije«, kar po navedbah tožilstva predstavlja pomemben del dokaznega gradiva.

Namestnica okrožne tožilke za okrožje Los Angeles Beth Silverman je pojasnila, da iCloud račun, povezan z omenjeno napravo, vsebuje približno osem terabajtov podatkov, pri čemer je preiskovalcem doslej uspelo prenesti in analizirati le manjši del. Preostali podatki, skupaj ocenjeni na dodatnih 20 do 30 terabajtov, naj bi bili shranjeni na drugih elektronskih nosilcih. Tožilstvo nadaljuje z njihovim prenosom, hkrati pa pripravlja gradivo, ki bo dostopno tudi obrambi.

Sodišče bo 29. aprila odločalo o nadaljnjem poteku postopka, zlasti o tem, ali so izpolnjeni pogoji za izvedbo predhodnega zaslišanja. Na njem bo sodnik presojal, ali zbrani dokazi zadostujejo za nadaljevanje kazenskega postopka in začetek sojenja.

Več iz teme

sojenjepreiskavaumorsodiščepornografijaD4vd
NOVI DOKAZI

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki