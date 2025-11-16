Pri Slovencu D. Ž. našli orožje in strelivo (FOTO)

Med hišno preiskavo je policija v Derventi BiH, pri D. Ž., državljanu Slovenije, našla in zasegla dve avtomatski puški, eno zračno puško, strelivo in boksarje.

Iz Policijske uprave Doboj so sporočili, da so na podlagi odredbe Osnovnega sodišča v Derventi opravili preiskavo hiše in pomožnih objektov na območju mesta, ki jih uporablja slovenski državljan D. Ž.

FOTO: Pu Doboj

»Pri tem so našli in zasegli dve avtomatski puški, ena zračna puška, 95 nabojev kalibra 7,62 mm ter dva kosa hladnega orožja – t. i. bokser," so zapisali v sporočilu PU Doboj. O dogodku je bilo obveščeno Okrožno javno tožilstvo Doboj.

Dodali so še, da bodo po dokumentiranju primera Okrožnemu javnemu tožilstvu Doboj poslali poročilo o storjenem kaznivem dejanju nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivnih snovi.