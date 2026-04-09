Pri sosedih duhovnik (35) leta spolno zlorabljal mladoletnika iz semenišča

Po opravljeni kriminalistični preiskavi so hrvaški policisti kazensko ovadili 35-letnega duhovnika iz Gospiško-senjske škofije zaradi suma spolnega nadlegovanja mladoletnik iz njegovega semenišča. Kazniva dejanja naj bi po ugotovitvah policistov moški izvajal kar pet let, in sicer od 2017. do 2022. leta. Po poročanju hrvaških medijev gre za visokega duhovnika iz Gospića, njegova identiteta pa za zdaj še ni znana. Kot so za Jutarnji list sporočili policisti, je bila kriminalistična preiskava izvedena na podlagi prijave, ki so jo dobili prav iz omenjene škofije. Tam pa so povedali, da so, ko so za kaznivo dejanje izvedeli, »v skladu z zakonskimi obveznostmi primer prijavili pristojnim organom«.

»Poleg tega so bili v okviru pristojnosti cerkve sprejeti vsi ukrepi in sproženi vsi postopki, ki jih predpisujejo ustrezni cerkveni predpisi. Glede na to, da preiskava še poteka, Gospiško-senjska škofija v tem trenutku ne more dajati dodatnih izjav ali komentarjev o okoliščinah primera,« so v izjavi še navedli na škofiji.

Po končani kriminalistični preiskavi so policisti zoper osumljenca vložili kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Gospiću. S policijske uprave so ob tem jasno sporočili, da podrobnosti o primeru ne bodo razkrili, saj »želijo zaščititi dostojanstvo žrtve in preprečili sekundarno viktimizacijo in stigmatizacijo žrtve«.