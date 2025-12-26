Pri sosedih velika iskalna akcija: izgubil se je komaj 11-letni Marko (FOTO)

Na Hrvaškem je danes potekala velika iskalna akcija. Iz hrvaške gorske reševalne službe so zvečer sporočili, da se je na območju razgledne točke Trojnaš v občini Draž izgubil 11-letnik. Kasneje so sporočili dobro novico - fanta so našli živega. Zahvalili so se vsem, ki so s svojim deljenjem njihove objave in pomočjo na terenu pripomogli k pozitivnemu razpletu. V svoji prvotni objavi so tiste, ki so pogrešanega morebiti kje opazili, srečali oziroma so imeli kakšno informacijo, prosili, da jih kontaktirajo. Kot so zvečer sporočili s Policijske uprave Osijek-Baranja, je operativni dežurni oddelek Policijske postaje Beli Manastir prijavo o pogrešanem fantu prejel danes ob 16.47, poroča index.hr. Po informacijah tega portala se je v iskalno akcijo za 11-letnikom priključila tudi civilna zaščita in gasilci iz Draža.

Pri nas iščejo Jako

V teh dneh tudi v Sloveniji iščejo moškega, in sicer Jako. Policija je doslej organizirala več kot deset iskalnih akcij, v katerih so sodelovali policisti, gasilci, vodniki reševalnih psov in številni prostovoljci. V eni akciji se je zbralo več kot 200 ljudi. V iskanje je aktivno stopil tudi eden od staršev dekleta, ki ga je Jaka treniral. V javni objavi je razpisal denarno nagrado v višini 30.000 evrov za informacijo, ki bi neposredno pripeljala do Jake. Ob tem poudarja, da ne išče pozornosti, temveč resnico.

»Jaka ni le ime v policijskem zapisniku. Jaka je steber, na katerega so se naslanjali upi mnogih otrok,« je zapisal in dodal, da izginotje ni le osebna tragedija ene družine, temveč širše opozorilo družbi. V zapisu izpostavlja kulturo molka, strahu in brezbrižnosti, ki po njegovem mnenju omogoča, da se nevarne stvari v okolju predolgo pometajo pod preprogo. Njegov poziv je usmerjen predvsem k tistim, ki morda kaj vedo, pa o tem molčijo. Poudarja, da anonimna informacija ni ovaduštvo, temveč dejanje poguma in odgovornosti, ne le do pogrešanega, temveč do celotne skupnosti.