Pri svetovno znani znamenitosti trčila vlaka, ranjenih najmanj 40 ljudi (FOTO)

Blizu najbolj priljubljene turistične znamenitosti Peruja Machu Picchu sta v torek čelno trčila vlaka, pri čemer je umrl strojevodja, najmanj 40 ljudi pa je bilo poškodovanih. Vzrok nesreče še ni znan, prav tako ni jasno, koliko ljudi je bilo v času trčenja na vlakih. Po navedbah lokalnih oblasti sta vlaka družb PeruRail in Inca Rail trčila na enotirni progi med krajema Ollantaytambo in Aguas Calientes, ki velja kot izhodišče za obisk starodavnega inkovskega mesta Machu Picchu.

Ranjence so prepeljali v zdravstvene ustanove v bližnjem mestu Cusco, najmanj 20 od njih je v resnem stanju, je za tiskovno agencijo Reuters povedal predstavnik zdravstvenih služb. Tudi državljanstvo ranjencev za zdaj ni znano. Ameriško veleposlaništvo v Peruju je po poročanju britanskega BBC sporočilo, da so med njimi tudi ameriški državljani, vendar policija še ni potrdila identitete vpletenih v nesrečo.

Machu Picchu, ki je od leta 1983 na Unescovem seznamu svetovne dediščine, po uradnih podatkih dnevno obišče povprečno 4500 obiskovalcev, med njimi veliko tujcev.

FOTO: Carolina Paucar/Afp