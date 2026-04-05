Na avtocesti A3 prišlo do prometne nesreče: mož mrtev, žena hudo poškodovana

V soboto dopoldne je Hrvaško pretresla huda prometna nesreča na avtocesti A3, v kateri je ena oseba izgubila življenje, druga pa je bila zaradi hudih poškodb prepeljana v bolnišnico. Nesreča se je zgodila okoli 10.50 na južnem voznem pasu avtoceste v bližini počivališča Spačvanska šuma. Po prvih informacijah policije je 65-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je vozil osebni avtomobil z reškimi registrskimi oznakami, zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del priklopnega vozila, pripetega na tovornjak.

Tovorno vozilo z makedonskimi registrskimi oznakami je v času nesreče stalo v koloni, ki se je oblikovala pred mejnim prehodom. V silovitem trčenju je voznik osebnega vozila umrl na kraju dogodka. V avtomobilu je bila tudi njegova 59-letna sopotnica, prav tako državljanka Bosne in Hercegovine, ki je utrpela hude telesne poškodbe. Reševalci so jo prepeljali v Splošno županijsko bolnišnico v Vinkovcih.

Ogled kraja nesreče je potekal pod vodstvom namestnice županijskega državnega tožilstva iz Vukovarja. Po njenem nalogu bodo umrlemu opravili obdukcijo. Policija nadaljuje preiskavo in bo o ugotovitvah dogodka pripravila poročilo za pristojno državno tožilstvo.