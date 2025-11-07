Priča grozljive nesreče v Ozalju, v kateri sta umrla dva najstnika: »Mislila sem, da je potres ...« (FOTO)

V sredo okoli 19:39 je tragična nesreča pretresla hrvaški Ozalj, ko je 18-letni voznik izgubil nadzor nad svojim mini cooperjem. Vozil je z neverjetno hitrostjo za naseljeno območje, kar je jasno pokazala preiskava – od sledi zdrsov na cesti, polomljenega hidranta do hitrostnega merilnika, ki je ostal zaklenjen na 160 km/h. Vse to kaže na to, da je bila vožnja popolnoma neprimerna za razmere, ovinkasto cesto in nočne razmere.

Fantje so se vračali v mesto, ko je voznik, očitno zaradi prevelike hitrosti, izgubil nadzor nad vozilom, trčil v robnik, zrušil hidrant, se prevrnil in končal na dvorišču bližnje hiše. Nesreča se je končala tragično: 18-letni voznik je utrpel hude poškodbe, ki jim je kasneje podlegel, prav tako njegov 18-letni prijatelj. Tudi potnik na zadnjem sedežu (24) je bil huje poškodovan, zdaj je v kritičnem stanju.

Mislila je, da gre za potres

Priče nesreče, med njimi lastnica hiše, pred katero se je tragedija zgodila, opisujejo strašen trenutek. »Udarec je bil močan, mislila sem, da je potres. Videla sem prevrnjen avto in vse je bilo zadimljeno. Z zadnjega sedeža me je poklical fant, ki je bil pri zavesti, povedal je, da je njegova noga zataknjena, in prosil, naj ga izvlečemo,« je šokirana ženska povedala za hrvaške medije.

Krajani poudarjajo, da mnogi vozniki, zlasti mladi, ta del ceste pogosto doživljajo kot dirkaško stezo, in menijo, da bi postavitev hitrostnih ovir lahko zmanjšala hitrost vožnje in preprečila nesreče.

Družine in prijatelji žrtev so obiskali kraj nesreče, grozljivi prizori so jih šokirali. »Bila sta neločljiva, skupaj sta hodila v šolo, nato pa sta se skupaj zaposlila. Kako malo je potrebno, da se uniči mlado življenje,« so žalostni povedali.

Preiskava nesreče še poteka, policija pa je potrdila, da so bili vsi potniki v trenutku nesreče pripeti z varnostnim pasom. Po zaključeni preiskavi bo 18-letni voznik obtožen nesreče.

Županja Ozalja je zaradi tragedije za petek, 7. novembra, razglasila dan žalosti. Ta »bo obeležen s spuščanjem zastav na pol droga pred zgradbo mestne uprave in ustanovami na območju Ozalja,« so sporočili iz mestne uprave. V tem času ne bodo potekali zabavni dogodki, vsi gostinski lokali pa so bili pozvani, naj prilagodijo svoje poslovanje dostojnemu obeležju tega dne.