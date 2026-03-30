Pridržali štiri osebe zaradi suma siljenja mladoletnic v prostitucijo: med njimi tudi trije policisti

Policija Tuzlanskega kantona je v nadaljevanju obsežne kriminalistične preiskave zaradi suma trgovine z ljudmi pridržala štiri osebe, med njimi tri aktivne policiste. Gre za primer, ki že dalj časa pretresa javnost v Bosni in Hercegovini, saj vključuje spolno izkoriščanje mladoletnih deklic in prisiljevanje v prostitucijo.

Po navedbah policije so bili osumljeni pridržani na podlagi odredbe tožilke zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Med pridržanimi sta policista iz Kalesije ter eden iz Živinic, poleg njih pa še ena civilna oseba. Po zaključeni kriminalistični obdelavi bodo predani v pristojnost Kantonalnega tožilstva Tuzlanskega kantona. Direktor Uprave policije je za tri policiste že odredil začasno suspenzijo, ki bo veljala do zaključka kazenskega oziroma disciplinskega postopka.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Primer je del širše preiskave, v okviru katere je bilo že pred tem pridržanih več oseb. Po ugotovitvah tožilstva naj bi osumljenci v obdobju od aprila 2024 do konca julija 2025 organizirano novačili, prevažali in izkoriščali dve mladoletni deklici za prostitucijo ter druge oblike spolnega izkoriščanja. Deklici naj bi vozili na različne lokacije, ju predajali drugim osebam ter ju izpostavljali spolnemu izkoriščanju. Del osumljencev naj bi deklici tudi neposredno spolno izkoriščal in jima za to izplačeval denar, drugi pa naj bi prav tako koristili njune spolne usluge, čeprav naj bi se zavedali, da gre za mladoletni osebi in žrtvi trgovine z ljudmi.

Primer je v javnosti sprožil dodatno ogorčenje predvsem zaradi vpletenosti policistov, saj gre za osebe, ki bi morale zagotavljati varnost in zaščito. Na zadnjih sodnih obravnavah so vsi obtoženi krivdo zanikali, preiskava pa se nadaljuje. Končno odločitev bo sprejelo sodišče.