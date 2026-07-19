Prijatelji so si podajali bombo, ta pa je eksplodirala: zdravniki se borijo za življenje tretjega moškega

Še en moški je umrl zaradi poškodb, ki jih je utrpel, ko je na dvorišču družinske hiše v srbskem naselju Starčevo eksplodirala eksplozivna naprava. Zdravniki se še vedno borijo za življenje tretjega moškega. Kot že poročali srbski mediji, se je nesreča zgodila, ko so si trije moški med seboj podajali bombo.

Po doslej znanih informacijah je pred tragedijo potekalo praznovanje. Družba se je zbrala na dvorišču, kjer so se ob glasbi družili, nato pa so se trije moški odločili, da si bodo podajali bombo. Med podajanjem jo je eden od njih aktiviral, nato pa je eksplodirala.

Moški, ki je bombo aktiviral, je umrl na kraju dogodka, druga dva pa sta utrpela hude telesne poškodbe. Kljub prizadevanjem zdravnikov je pozneje umrl še drugi nesrečnež.