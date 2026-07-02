Prijeli dva mladeniča, ki sta v Poreču pretepla mladoletnega Slovenca

Poreška policija je kazensko ovadila dva mlada moška zaradi napada na slovenske državljane v središču mesta 20. junija. Eden od osumljencev je mladoleten.

Policisti so zaključili kriminalistično preiskavo zoper 18-letnika in mladoletnika ter ugotovili utemeljen sum, da sta storila kaznivo dejanje sodelovanja v pretepu, je sporočila istrska policijska uprava.

Po ugotovitvah preiskave sta 20. junija okoli 3. ure zjutraj na poreški Rivi sodelovala v pretepu, v katerem je bil huje poškodovan mladoletni slovenski državljan.

Naknadno je zdravniško pomoč poiskal tudi mladoletni hrvaški državljan, pri katerem so prav tako ugotovili hude poškodbe.

Po predhodnih informacijah je skupina več neznanih storilcev v Poreču napadla dva mlada Slovenca. Osumljenca so v sredo popoldne ob kazenski ovadbi predali v policijsko pridržanje.

Policisti nadaljujejo kriminalistično preiskavo in iščejo preostale udeležence napada.