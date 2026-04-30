Prijeli osumljence, ki naj bi pošiljali grozilna sporočila, med njimi nadarjeni gimnazijec in pijani 50-letnik

V okviru kompleksne kriminalistične preiskave, ki jo policija in druge pristojne službe izvajajo zaradi vrste lažnih prijav o eksplozivnih napravah, predvsem v šolah, pa tudi nakupovalnih centrih, so po poročanju hrvaških medijev v sredo po različnih delih države aretirali najmanj tri mlade osebe, med njimi naj bi bil vsaj en mladoletnik. Po neuradnih informacijah so v Zagrebu aretirali mladoletnika zaradi suma, da je pred kratkim na naslove več zagrebških šol poslal vrsto elektronskih sporočil z grozilno vsebino, dva mladeniča pa sta bila aretirana v Dalmaciji. Eden od njih naj bi bil po pisanju Dalmatinskega portala 16-letni gimnazijec s splitske gimnazije, izredno nadarjen za računalništvo in informatiko. Najstnik naj bi se povezal s strežniki v Estoniji ter grozilno elektronsko pošto pošiljal preko njih, misleč, da ga organi pregona tako ne bodo odkrili. A kot kaže, se je motil.

Da potekajo aretacije, med katerimi so osumljencem zasegli računalnike, ki jih zdaj pregledujejo, je potrdil tudi hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović. Dejal je, da policija intenzivno preiskuje vse podane prijave o bombah. »Policija je doslej odkrila več oseb in v tem trenutku lahko rečem, da je bilo na Hrvaškem aretiranih več osumljencev. Vendar vam zaradi specifične narave same kriminalistične preiskave v tem trenutku ne morem povedati več kot to,« je Božinović v sredo podal kratko izjavo za medije. Dubrovniško-neretvanska policijska uprava je sicer že dan prej sporočila, da so v zvezi z lažno prijavo o podtaknjeni eksplozivni napravi v dveh dubrovniških šolah prijeli pijanega 50-letnik iz Dubrovnika.

V sredo so se sicer v dopoldanskih urah, pred omenjenimi aretacijami, pojavile nove grožnje o bombah, te naj bi bile nastavljene v dveh nakupovalnih središčih v Osijeku, podobna sporočila pa so prejele tudi številne izobraževalne ustanove v Splitu in širši okolici, šole na območju Reke in v Zagrebu. Oblasti pa ocenjujejo, da je bilo samo prejšnji teden v petih zaporednih dneh v šolah, vrtcih in nakupovalnih središčih po vsej Hrvaški ter na letališču Split prejetih več kot 500 lažnih prijav o eksplozivnih napravah.