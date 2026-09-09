Prijeli zvodnika: sedmim tujkam urejal spolne usluge, policija zasegla denar in telefone

Zadrska policija je po večmesečni preiskavi prijela 37-letnega hrvaškega državljana, ki ga sumi, da je na območju Zadra, Splita in Šibenika organiziral in omogočal prostitucijo. Po navedbah policije naj bi od oktobra 2025 do 3. septembra letos novačil sedem tujih državljank ter prek spleta in mobilnih aplikacij dogovarjal njihove sestanke z moškimi.Med ženskami naj bi bilo pet državljank Venezuele, ena državljanka Kolumbije in ena državljanka Brazilije, piše 24sata.

Policija sumi, da je 37-letnik na spletnih straneh ustvarjal in posodabljal uporabniške profile pod različnimi ženskimi imeni, na katerih je objavljal telefonske številke za stik. Na klice zainteresiranih moških naj bi odgovarjal prek mobilne aplikacije ter se z njimi dogovarjal o spolnih uslugah in plačilu.

Moške naj bi nato usmerjal v objekte na območju Zadra, Splita in Šibenika, ki jih je po sumih policije predhodno najel prav za ta namen.

Po dosedanjih ugotovitvah naj bi tujke opravile najmanj 30 spolnih uslug, zasluženi denar pa naj bi si delile z osumljencem.

Med preiskavo je policija na podlagi odredbe preiskovalnega sodišča v Zadru preiskala njegov dom in avtomobil. Začasno so mu zasegli vozilo, več mobilnih telefonov in denar, za katerega sumijo, da izvira iz prostitucije.

Po končani kriminalistični preiskavi so 37-letnika predali pripornemu nadzorniku Policijske uprave zadarske, kazensko ovadbo pa poslali pristojnemu državnemu tožilstvu.

Policija je kazensko ovadila tudi 29-letno državljanko Venezuele zaradi suma prostitucije. Ker policiji trenutno ni dosegljiva, so za njo razpisali iskanje.

Dvema državljankama Venezuele in eni državljanki Brazilije so izdali tudi prekrškovne naloge zaradi prostitucije na območju Zadra. V upravnem postopku so jim preklicali kratkotrajno bivanje na Hrvaškem ter jim za tri mesece prepovedali vstop in bivanje v Evropskem gospodarskem prostoru.

37-letnik se je znašel v težavah tudi zaradi prometnega prekrška. Policija ga je 3. septembra okoli 21.10 ustavila na državni cesti DC-424 v Zadru, ko je vozil avtomobil z zadarskimi registrskimi oznakami.

Vozil je kljub temu, da mu je bilo vozniško dovoljenje predhodno razveljavljeno zaradi zbranih negativnih kazenskih točk. Policija mu je izdala plačilni nalog v višini 1320 evrov in mu za tri mesece prepovedala vožnjo vozil kategorije B.