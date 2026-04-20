Prijet domnevni vodja kartela: v Dubaju se je več let skrival Daniel

V Dubaju v Združenih arabskih emiratih so po večletnem iskanju, kot poročajo tuji mediji, aretirali mednarodnega ubežnika Daniela Kinahana, domnevnega vodjo ene največjih irskih kriminalnih združb, kartela Kinahan. V domovini naj bi se moral 48-letni domnevni kriminalni šef soočiti z obtožbami glede krvavega obračunavanja med karteloma Kinahan in Hutch. Spopad, ki je zahteval že 18 življenj, traja že vse od leta 2015. Irska nacionalna policija Garda Síochána je sporočila, da je bil Irec aretiran na podlagi naloga irskega sodišča. »Policija Garda Síochána je bila neomajna v svoji odločenosti, da bo, ne glede na to, kam gredo, preganjala tiste, ki so domnevno vpleteni v resne dejavnosti organiziranega kriminala,« je po poročanju časnika The Irish Star sporočila policija. Kinahan je iz Irske najprej v Španijo, nato pa v Združene arabske emirate pobegnil, potem ko je bil med tehtanjem boksarjev v hotelu Regency v Dublinu 5. februarja 2016 ubit sodelavec kartela Kinahan David Byrne. Takrat naj bi tudi sam za las ušel smrti.

Ameriško finančno ministrstvo je po pisanju New York Posta že leta 2022 ponudilo nagrado v višini 5 milijonov dolarjev (4,2 milijona evrov) za informacije, ki bi vodile do aretacije voditeljev kartela Kinahan ali do »finančnega uničenja« organizacije. Kartel namreč velja za enega največjih mogotcev v evropski trgovini z drogami in je skupaj z drugimi evropskimi kriminalnimi združbami ustvaril »superkartel«, ki nadzoruje približno tretjino evropske trgovine s kokainom. Irec je povezan tudi s svetom boksa; leta 2012 je skupaj z boksarjem Matthewom Macklinom ustanovil mednarodno družbo za upravljanje in promocijo boksa ter mešanih borilnih veščin (MMA) MTK Global s sedežem v Dubaju. Podjetje je leta 2022 po sankcijah ameriške vlade proti Kinahanu naznanilo prenehanje delovanja.