Priljubljeni počitniški otok zajel peklenski orkan, lokalci obupani: »V državi ni infrastrukture, ki bi to zdržala« (VIDEO)

Orkan Melissa z močnimi vetrovi, ki pihajo s hitrostjo skoraj 300 kilometrov na uro, je danes dosegel Jamajko. Kot orkan pete stopnje je dosegel kopno na jugozahodu te otoške države, je sporočil ameriški Nacionalni center za orkane (NHC) v Miamiju. Gre za najmočnejši orkan, ki je doslej prizadel to karibsko državo.

Orkan Melissa, ki se je v ponedeljek okrepil v najvišjo, peto stopnjo, je danes, preden je dosegel Jamajko, svojo moč še okrepil. Mednarodna organizacija Rdečega križa je opozorila, da bi lahko Melissa na Jamajki povzročila posledice brez primere in prizadela 1,5 milijona ljudi.

Premier Andrew Holness je danes opozoril, da je velika škoda neizogibna, saj v državi ni infrastrukture, ki bi zdržala posledice orkana najvišje, pete stopnje.

Melissa, najmočnejša letošnja nevihta na Zemlji, je v zadnjih dneh že terjala štiri smrtne žrtve na Haitiju in v Dominikanski republiki, na Jamajki pa so v pripravah na orkan umrli trije ljudje, 15 jih je bilo ranjenih.

Orkan Melissa, ki se je v ponedeljek okrepil v najvišjo, peto stopnjo, je danes, preden je dosegel Jamajko, svojo moč še okrepil. FOTO: Octavio Jones Reuters